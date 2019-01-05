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Zinsta - Программа для раскрутки и продвижения instagram

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Instagram сегодня — это стремительно растущий медиа-проект в Сети, модный тренд для всё большего сегмента общества. В Инстаграм человек находит

известных людей, звезд шоу-бизнеса, наблюдает за их жизнью, делится своими радостями, достижениями.

Зачем и как раскручивать аккаунт в Инстаграм

Прежде чем завести аккаунт в Instagram, следует определится с тремя вопросами: зачем нужен этот сервис, какая выгода, и как продвинуть

аккаунт. Соцсеть прежде всего нужна для пиара, то есть для привлечения интереса как можно большего числа людей к товару, услуге, личной жизни и

т.п. Стать лидером в требуемой сфере соцсети – это серьезное преимущество.

Как проходит продвижение аккаунта Инстаграм

Показательным критерием того, как проходит раскрутка аккаунта Instagram, считается работа пользователя на начальном этапе, когда все делается

вручную. Алгоритм работы программ не раскрывается, поэтому судить приходится исходя из результата. Итак, как же проходит продвижение профиля?

Первым делом пользователь заполняет информацию о себе, добавляет ссылку на свой аккаунт (сайт, блог) и размещает интересное фото на аватарку.

Далее пользователем проводится подписка на друзей в соцсетях, для чего в настройках Instagram кликается кнопка «Найти и пригласить друзей». При

этом потребуется ссылка на автора рассылки, чтобы создать обратную связь с будущей аудиторией аккаунта.

Теперь добавляются в профиль интересные снимки. Перед этим пользователь определяется с концепцией для фото и аккаунта в целом. Только теперь

пользователю предстоит раскрутка аккаунта.

Начинается сбор подписчиков.

Для этого потребуется «серфинг» по аккаунтам Инстаграм, содержащих фото с небольшим количеством лайков. В этом

случае велик шанс, что человек ответит взаимностью. Найти подобные фото можно по тегам типа #10likes или #лайкивзаимно.

Софт и сервисы для продвижения аккаунта Инстаграм

Самостоятельное продвижение профиля Instagram требует от пользователя серьезной траты времени и не всегда гарантирует ожидаемых результатов. А

тем временем к услугам пользователей в Сети выложены специальные приложения, сервисы для продвижения аккаунта. Лучшие из них представлены ниже.

Программа для раскрутки и продвижения Instagram

Функции для раскрутки профиля в инстаграм

[#] Массфолловинг пользователей

Массфолловинг — массовая подписка на людей по определённым критериям с целью получения внимания к своему аккаунту.

[*]Подключения блаклиста

[*]Временные задержки

[*]Отправка комменатриев

[*]Лайкать публикации пользователей

[*]Диапазон подписчиков

[*]Диапазон публикаций

[*]Диапазон подписок

[*]Стоп слова

[#]Масслайкинг пользователей

Масслайкинг – это массовое проставление лайков на публикации вашей целевой аудитории с точными настройками.

[*]Подключения блаклиста

[*]Временные задержки

[*]Отправка комменатриев

[*]Лайкать публикации пользователей

[*]Диапазон подписчиков

[*]Диапазон публикаций

[*]Диапазон подписок

[*]Стоп слова

[#]Сбор аудитории

Поиск активной аудитории в комментариях, по лайкам, хештегам, подробный анализ ?выбранных конкурентов, публикаций.

[#]Комментарии

Автоматические комментарии публикаций с целью привлечения внимание других пользователей.

[*]Подключения блаклиста

[*]Временные задержки

[*]Отправка комменатриев

[*]Лайкать публикации пользователей

[*]Диапазон подписчиков

[*]Диапазон публикаций

[*]Диапазон подписок

[*]Стоп слова

[#]Масслайкинг ленты

С помощью данной функции вы сможете получить свежие записи и пролайкать.

[*]Подключения блаклиста

[*]Временные задержки

[*]Диапазон подписчиков

[*]Диапазон публикаций

[*]Диапазон подписок

[*]Стоп слова

[#]Поиск телефонов

Поиск номера телефона в профиле пользователя с возможностью выгрузки информации в эксель.

[#]Работа по рекомендациям

Подписывайте на рекомендуемые профили, лайкайте публикации.

[*]Подключения блаклиста

[*]Временные задержки

[*]Отправка комменатриев

[*]Лайкать публикации пользователей

[*]Диапазон подписчиков

[*]Диапазон публикаций

[*]Диапазон подписок

[*]Стоп слова

[#] Сбор аудитории из соц. сетей

Поиск и анализ профилей на ссылки из соц. сетей вконтакте, фейсбук и веб сайты.

[#] Отписка в инстаграм

Получите полный список аккаунтов, которые не подписались на вас взаимно в Instagram. Легкая одиночная и массовая отписка от аккаунтов.

Блок для поиска активной аудитории

[#] Парсинг подписчиков инстаграм

Парсинг подписчиков с критериями как наличие аватара, стоп слов, диапазонподписчиков/публикаций/подписок.

Наличие телефона, открытых комментарий, открытых/ закрытых профилей, наличиевеб сайта, сохраненных публикаций,

выгрузка данных в эксель.

[#] Парсинг подписок инстаграм

Парсингподписокс критериями как наличие аватара, стоп слов, диапазонподписчиков/публикаций/подписок.

Наличие телефона, открытых комментарий, открытых/ закрытых профилей, наличиевеб сайта, сохраненных публикаций,

выгрузка данных в эксель.

[#] Парсинг хештоговинстаграм

Парсингхештоговс критериями как наличие стоп слов, диапазонлайков/комментариевпод публикацией.

выгрузка данных в эксель.

[#] Парсинг по лайкаминстаграм

Парсингпользователей, которые поставили лайк на публикациюс критериями как наличие аватара, стоп слов,

диапазонподписчиков/публикаций/подписок.Наличие телефона, открытых комментарий, открытых/ закрытых профилей, наличиевеб сайта,

сохраненных публикаций,выгрузка данных в эксель.

[#] Парсинг комментариевинстаграм

Парсингпользователей, которые отправили комментарийпод публикациюс критериями как наличие аватара, стоп слов,

диапазонподписчиков/публикаций/подписок.Наличие телефона, открытых комментарий, открытых/ закрытых профилей, наличиевеб сайта,

сохраненных публикаций,выгрузка данных в эксель.

[#] Парсинг публикацийинстаграм

Парсингпубликацийс критериями как наличие стоп слов, диапазонлайков/комментариевпод публикацией.

выгрузка данных в эксель.

[#] Парсинг рекомендацийинстаграм

Парсингпользователей, которых рекомендует инстаграм с критериями как наличие аватара, стоп слов,

диапазонподписчиков/публикаций/подписок.Наличие телефона, открытых комментарий, открытых/ закрытых профилей, наличиевеб сайта,

сохраненных публикаций,выгрузка данных в эксель.

Блок настроек программы

Настройки программы имеют функционал, который отвечает за работу лимитов каждой функции, звуковых сигналов при окончании работы функций,

общий блалкист, запуск программы при старте виндовс и прочее.