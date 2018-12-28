Схема заработка с Ютюба от 1000 руб. в сутки с быстрым стартом | v1.0

Отправлено 28 Декабрь 2018 - 14:41

Добрый день уважаемые участники форума.

Выставляю на продажу собственную схему по извлечению трафика из Ютюба. Трафик льем на известную кино-партнерку. В дальнейшем конвертируем на платных подписках с последующим их автовыкупом самой партнеркой.

Схема заключается в следующем, вы будете получать трафик на свой канал за счет каналов других видео-овнеров с определенной тематикой. Публика будет охотно переходить на ваш заранее информативно подготовленный Ютюб канал. Заинтересовавшись определенным материалом, и будучи мотивированными им, они будут подписываться на ваш канал и переходить на платник кино-партнерки. Далее непосредственно ознакамливаться с инфой платника и совершать подписки, которые моментально выкупаются партнерской программой. Хочу подчеркнуть, зрителей будет подбадривать информативность вашего канала, поэтому они будут охотно переходить и неплохо конвертироваться :-)

На настройку схемы уйдет около одного дня. Одно из основных преимуществ этой схемы в том, что ваш доход будет постоянно расти за счет предыдущих операций, которые были сделаны раньше (вчера/три дня назад/неделю назад/и т.д.). В дальнейшем, вы даже сможете вообще отойти от работы по схеме на какой то период, при этом у вас будет продолжать идти стабильный поток трафика без падения(!). Планомерное падение конечно будет, но начнется оно не раньше чем через несколько недель. Такова вот специфика.

Краткое содержание:

1.Регистрация в ПП и парковка домена.

+ Правильный подбор имени домена

+ Регистрация домена

+ Обзор ПП и регистрация

+ Настройка сценария оплат

+ Парковка домена

2.Создание интро для канала.

+ Регистрация в англоязычном сервисе

+ Пополнение счета

+ Выбор шаблона

+ Настройка текста презентации

+ Изготовление и получение видео

+ Предварительный пример видео в мануале

3.Создание шапки канала.

+ Подготовка необходимого шаблона по критериям определенной направленности

+ Работа с программой для редактирования шаблона

+ Внесение необходимой информации в шаблон

+ Готовый пример.

4.Логотип канала.

+ Создание верного логотипа канала.

5.Регистрация Ютюб аккаунта.

6.Добавление шапки канала.

7.Добавление логотипа.

8.Добавление кнопки перехода на сайт.

9.Загрузка интро и внесение настроек.

+ Название интро

+ Выбор аватара

+ Добавление основного инфо-материала к описанию интро

+ Строгие рекомендации по дальнейшему ведению и обновлению инфо-материала

+ Расширенные настройки интро

+ Добавление комментария к интро

+ Добавление материала в раздел о канале

+ Дополнительные обязательные настройки канала

10. Работа с комментариями к интро.

+ Обзор сервиса

+ Правильная формулирация задания для выполнения

+ Настройка скорости выполнения.

11.Действия по подготовке каналов-овнеров для перенаправления трафика на ваш канал.

+ Поиск необходимой рубрики

+ Сбор базы необходимых каналов.

12.Работа с извлечением трафика из каналов-овнеров.

+ Содержательное разъяснение о схеме привлечения трафика и о методах работы

+ Выбор одного из двух методов привлечения трафика с детальным и объемным описанием преимуществ каждого из них.

13.Пошаговая инструкция по настройке первого метода перенаправления трафика на канал.

+ Установка названия канала под первую методику

+ Подготовка необходимых компонентов для работы с методом

+ Несколько готовых компонентов даю в комплекте

+ Приватная информация о механизмах работы Ютюба и о том как это использовать

+ Работа с каналом-овнером: отбор контента по характеристикам и датам +Подробная развернутая информация о отличиях в определенных рубриках, почему нам подходит именно эта конкретная рубрика а не любая другая

+ Менталитет зрителей этой рубрики

+ Примеры конкретных каналов нужной нам тематики и их отличие от остальных каналов так же с примерами

+ Менталитет и действия авторов каналов необходимой нам рубрики, почему это преимущество для нас

+ Работа с подготовленными компонентами с примерами

+ Важный совет для более эффективной отдачи при выборе овнер-контента.

14.Пошаговая инструкция по настройке второго метода перенаправления трафика на канал.

+ Установка названия канала под вторую методику

+ Отбор специального канала-миллионника донора

+ Выполнение части функций из предыдущего пункта "13"

+ Информация о определенных правилах при использовании данной методики

15.Итоги.

+ Развернутое описание всех шагов зрителя от канала-овнера до подписки на платнике

+ Полная подробная схема.

Мануал очень объемный и состоит из 55 страниц информации, со скринами каждого важного шага. С изучением проблем не будет, все написано доступным языком, будет понятно для человека любой профессии.

Навыки для подготовки и настройки стандартные, вполне достаточно навыков повседневного использования пк. Если что не понятно, обращайтесь, подскажу.

Причина продажи курицы несущей золотые яйца в том, что она не боиться конкуренции. За счет того, что каналов по рубрике тысячи, а новые каналы в жажде заработка на рекламе от медиасетей ежедневно появляются как грибы после дождя, один человек при всем желании физически не сможете обработать даже 1%, от всей рубрики на Ютюбе с которой идет работа. Места хватит всем еще и останется.

Ниже можно посмотреть статистику с 82 каналов-овнеров с коих перенаправляется трафик:

a.radikal.ru/a25/1812/9b/a3158516a38c.png

Затраты для старта ~470 рублей. Вложения разовые.

Затраты по времени для выхода на первую 1000 руб./сутки: около 2 недели используя стандартно 50 каналов-овнеров. Отмечу, имеется ввиду время на выход в полностью пассивный трафик, когда вы можете и отойти от дел.

Заходить на канал для совершения операций достаточно: Раз в 1 – 3 дня. Вам достаточно будет выделять около 40-60 минут в день (раз в 1 – 3 дня) на обработку 50 каналов.

Цвет схемы: белый.

Планирую регулярные обновления схемы по мере завершения тестов новых идей. Уже есть кое какие заготовки на будущее.

Стоимость 4000 руб. До 31.12.2018 23:00 действует предпраздничная новогодняя акция, цена 3000 руб.

Контакты для связи:

telegram: @almiranis

email: almiranis@yandex.ru

icq: 708995764