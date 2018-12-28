Схема заработка с Ютюба от 1000 руб. в сутки с быстрым стартом | v1.0

Добрый день уважаемые участники форума.
Выставляю на продажу собственную схему по извлечению трафика из Ютюба. Трафик льем на известную кино-партнерку. В дальнейшем конвертируем на платных подписках с последующим их автовыкупом самой партнеркой.
Схема заключается в следующем, вы будете получать трафик на свой канал за счет каналов других видео-овнеров с определенной тематикой. Публика будет охотно переходить на ваш заранее информативно подготовленный Ютюб канал. Заинтересовавшись определенным материалом, и будучи мотивированными им, они будут подписываться на ваш канал и переходить на платник кино-партнерки. Далее непосредственно ознакамливаться с инфой платника и совершать подписки, которые моментально выкупаются партнерской программой. Хочу подчеркнуть, зрителей будет подбадривать информативность вашего канала, поэтому они будут охотно переходить и неплохо конвертироваться :-)
На настройку схемы уйдет около одного дня. Одно из основных преимуществ этой схемы в том, что ваш доход будет постоянно расти за счет предыдущих операций, которые были сделаны раньше (вчера/три дня назад/неделю назад/и т.д.). В дальнейшем, вы даже сможете вообще отойти от работы по схеме на какой то период, при этом у вас будет продолжать идти стабильный поток трафика без падения(!). Планомерное падение конечно будет, но начнется оно не раньше чем через несколько недель. Такова вот специфика.
Краткое содержание:
1.Регистрация в ПП и парковка домена.
+Правильный подбор имени домена
+Регистрация домена
+Обзор ПП и регистрация
+Настройка сценария оплат
+Парковка домена
2.Создание интро для канала.
+Регистрация в англоязычном сервисе
+Пополнение счета
+Выбор шаблона
+Настройка текста презентации
+Изготовление и получение видео
+Предварительный пример видео в мануале
3.Создание шапки канала.
+Подготовка необходимого шаблона по критериям определенной направленности
+Работа с программой для редактирования шаблона
+Внесение необходимой информации в шаблон
+Готовый пример.
4.Логотип канала.
+Создание верного логотипа канала.
5.Регистрация Ютюб аккаунта.
6.Добавление шапки канала.
7.Добавление логотипа.
8.Добавление кнопки перехода на сайт.
9.Загрузка интро и внесение настроек.
+Название интро
+Выбор аватара
+Добавление основного инфо-материала к описанию интро
+Строгие рекомендации по дальнейшему ведению и обновлению инфо-материала
+Расширенные настройки интро
+Добавление комментария к интро
+Добавление материала в раздел о канале
+Дополнительные обязательные настройки канала
10. Работа с комментариями к интро.
+Обзор сервиса
+Правильная формулирация задания для выполнения
+Настройка скорости выполнения.
11.Действия по подготовке каналов-овнеров для перенаправления трафика на ваш канал.
+Поиск необходимой рубрики
+Сбор базы необходимых каналов.
12.Работа с извлечением трафика из каналов-овнеров.
+Содержательное разъяснение о схеме привлечения трафика и о методах работы
+Выбор одного из двух методов привлечения трафика с детальным и объемным описанием преимуществ каждого из них.
13.Пошаговая инструкция по настройке первого метода перенаправления трафика на канал.
+Установка названия канала под первую методику
+Подготовка необходимых компонентов для работы с методом
+Несколько готовых компонентов даю в комплекте
+Приватная информация о механизмах работы Ютюба и о том как это использовать
+Работа с каналом-овнером: отбор контента по характеристикам и датам +Подробная развернутая информация о отличиях в определенных рубриках, почему нам подходит именно эта конкретная рубрика а не любая другая
+Менталитет зрителей этой рубрики
+Примеры конкретных каналов нужной нам тематики и их отличие от остальных каналов так же с примерами
+Менталитет и действия авторов каналов необходимой нам рубрики, почему это преимущество для нас
+Работа с подготовленными компонентами с примерами
+Важный совет для более эффективной отдачи при выборе овнер-контента.
14.Пошаговая инструкция по настройке второго метода перенаправления трафика на канал.
+Установка названия канала под вторую методику
+Отбор специального канала-миллионника донора
+Выполнение части функций из предыдущего пункта "13"
+Информация о определенных правилах при использовании данной методики
15.Итоги.
+Развернутое описание всех шагов зрителя от канала-овнера до подписки на платнике
+Полная подробная схема.
Мануал очень объемный и состоит из 55 страниц информации, со скринами каждого важного шага. С изучением проблем не будет, все написано доступным языком, будет понятно для человека любой профессии.
Навыки для подготовки и настройки стандартные, вполне достаточно навыков повседневного использования пк. Если что не понятно, обращайтесь, подскажу.
Причина продажи курицы несущей золотые яйца в том, что она не боиться конкуренции. За счет того, что каналов по рубрике тысячи, а новые каналы в жажде заработка на рекламе от медиасетей ежедневно появляются как грибы после дождя, один человек при всем желании физически не сможете обработать даже 1%, от всей рубрики на Ютюбе с которой идет работа. Места хватит всем еще и останется.
Ниже можно посмотреть статистику с 82 каналов-овнеров с коих перенаправляется трафик:
a.radikal.ru/a25/1812/9b/a3158516a38c.png
Затраты для старта ~470 рублей. Вложения разовые.
Затраты по времени для выхода на первую 1000 руб./сутки: около 2 недели используя стандартно 50 каналов-овнеров. Отмечу, имеется ввиду время на выход в полностью пассивный трафик, когда вы можете и отойти от дел.
Заходить на канал для совершения операций достаточно: Раз в 1 – 3 дня. Вам достаточно будет выделять около 40-60 минут в день (раз в 1 – 3 дня) на обработку 50 каналов.
Цвет схемы: белый.
Планирую регулярные обновления схемы по мере завершения тестов новых идей. Уже есть кое какие заготовки на будущее.
Стоимость 4000 руб. До 31.12.2018 23:00 действует предпраздничная новогодняя акция, цена 3000 руб.
Контакты для связи:
telegram: @almiranis
email: almiranis@yandex.ru
icq: 708995764
Всех с наступающим!