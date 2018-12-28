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Увеличение продаж через интернет

Автор темы PsB, 28 Дек 2018 09:50

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В теме одно сообщение

#1 PsB

PsB

    Ученик

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-1
Обычный

Отправлено 28 Декабрь 2018 - 09:50

Перечитал практически все темы в разделе и так и не смог найти внятного ответа на вопрос, как можно увеличить реальные продажи через интернет. Кто-то советует нагло долбить в личку потенциальным покупателям в социальных сетях, кто-то предлагает мутные чудо-сервисы, а кто-то откровенно спамит. Я торгую садовой техникой. Есть небольшой поток покупателей с сайта и полный голяк с социальных сетей. Во что лучше вкладываться? Как увеличить количество клиентов? Сайт уже практически в ТОПе в регионе, так что вкладываться ещё больше именно в его продвижение я смысла не вижу.

 


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#2 Fuller

Fuller

    Ученик

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-3
Обычный

Отправлено 28 Декабрь 2018 - 11:48

Нужно открывать новые горизонты) На рекламных досках торговать не пробовали? У меня тоже свой магазин раньше был в интернете, но почти половина покупателей с Авито приходили. Хотя я там просто поднимал свои объявления вверх периодически и больше вообще ничего не делал. Если хочешь увеличить количество продаж - нужно всегда для себя открывать что-то новое и не зацикливаться, я это уже давно понял.


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