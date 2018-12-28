Увеличение продаж через интернет

Отправлено 28 Декабрь 2018 - 09:50

Перечитал практически все темы в разделе и так и не смог найти внятного ответа на вопрос, как можно увеличить реальные продажи через интернет. Кто-то советует нагло долбить в личку потенциальным покупателям в социальных сетях, кто-то предлагает мутные чудо-сервисы, а кто-то откровенно спамит. Я торгую садовой техникой. Есть небольшой поток покупателей с сайта и полный голяк с социальных сетей. Во что лучше вкладываться? Как увеличить количество клиентов? Сайт уже практически в ТОПе в регионе, так что вкладываться ещё больше именно в его продвижение я смысла не вижу.