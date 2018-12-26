Посоветуйте сервисы емейл-валидации

Отправлено Вчера, 03:04

Здравствуйте.

У нас менеджеры в ручную пишут емейлы в CRM со звонков (клиенты диктуют) и могут ошибаться. В связи с этим вопрос в теме.

Мы хотим использовать сервис (желательно русскоязычным интерфейсом) для валидации своей базы емейлов в CRM (проверять существующие / не существующие емейлы).

Нужна проверка через API пакетная (для всей базы сразу) и одного емейла (при добавлении контакта в CRM).

Проверки пакетная и одного емейла нужны полные (не только в полпулярных почтовых сервисах, а на любых доменах).

Проверка одного емейла должна происходить в течении 2-3 секунд.

Вопросы:

1) Посоветуйте, пожалуйста, сервисы емейл-валидации.

2) В одной из статей читал тестирование сервисов емейл-валидации. Было написано что идеально решения нет. Сервисы в разных пропорциях, часть существующих емейлов отмечают не существующими и наоборот. Какое ваше мнение по этому поводу?