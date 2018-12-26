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Посоветуйте сервисы емейл-валидации

Автор темы rownong27, Вчера, 03:04

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#1 rownong27

rownong27

    Стажер

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    Екатеринбург
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Отправлено Вчера, 03:04

Здравствуйте.
 
У нас менеджеры в ручную пишут емейлы в CRM со звонков (клиенты диктуют) и могут ошибаться. В связи с этим вопрос в теме.
 
Мы хотим использовать сервис (желательно русскоязычным интерфейсом) для валидации своей базы емейлов в CRM (проверять существующие / не существующие емейлы).
 
Нужна проверка через API пакетная (для всей базы сразу) и одного емейла (при добавлении контакта в CRM).
Проверки пакетная и одного емейла нужны полные (не только в полпулярных почтовых сервисах, а на любых доменах).
Проверка одного емейла должна происходить в течении 2-3 секунд.
 
Вопросы:
1) Посоветуйте, пожалуйста, сервисы емейл-валидации.
2) В одной из статей читал тестирование сервисов емейл-валидации. Было написано что идеально решения нет. Сервисы в разных пропорциях, часть существующих емейлов отмечают не существующими и наоборот. Какое ваше мнение по этому поводу?
 

 


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