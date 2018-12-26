Уголовная ответственность для предпринимателей изменится

Отправлено Вчера, 00:35





Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект № 593998-7 с поправками в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы об освобождении от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба.

Это коснется таких статей УК РФ, как:

- мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

- преступления небольшой тяжести, связанные с мошенничеством в сфере кредитования; в сфере страхования; в сфере компьютерной информации; с использованием электронных средств платежа; при получении выплат;

- преступления небольшой тяжести, сопряженные с нарушением авторства и плагиатом; с нарушением изобретательских и патентных прав;

- преступления небольшой тяжести, связанные с причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием; с присвоением или растратой;

- преступления, связанные с невыплатой зарплаты, пенсий, стипендий, пособий или иных выплат.

Если лицо, впервые совершившее такое преступление, полностью возместило причиненный ущерб (погасило образовавшуюся просроченную задолженность по зарплате, пенсии и т. п.) и выплатило соответствующую компенсацию, то оно будет освобождено от уголовной ответственности .

Кроме того, при расследовании преступлений в сфере предпринимательской деятельности устанавливается запрет на необоснованное применение мер, способных привести к приостановлению законной деятельности организации или ИП. Речь идет об изъятии электронных носителей информации — компьютеров, мобильных телефонов и т. д., за исключением случаев, когда вынесено постановление о назначении их судебной экспертизы; когда изъятие производится на основании судебного решения или на данных носителях содержатся сведения, которые могут использоваться для совершения новых преступлений, а также если владелец носителя не обладает полномочиями на хранение сведений или копирование сведений может привести к их утрате.

Нововведения направлены на дальнейшее формирование благоприятного делового климата, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, а также на создание дополнительных гарантий защиты бизнеса.





