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Уголовная ответственность для предпринимателей изменится

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 00:35

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Отправлено Вчера, 00:35

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект № 593998-7 с поправками в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы об освобождении от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба
      
Это коснется таких статей УК РФ, как:
       
- мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;
- преступления небольшой тяжести, связанные с мошенничеством в сфере кредитования; в сфере страхования; в сфере компьютерной информации; с использованием электронных средств платежа; при получении выплат;
- преступления небольшой тяжести, сопряженные с нарушением авторства и плагиатом; с нарушением изобретательских и патентных прав;
- преступления небольшой тяжести, связанные с причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием; с присвоением или растратой;
- преступления, связанные с невыплатой зарплаты, пенсий, стипендий, пособий или иных выплат.
      
Если лицо, впервые совершившее такое преступление, полностью возместило причиненный ущерб (погасило образовавшуюся просроченную задолженность по зарплате, пенсии и т. п.) и выплатило соответствующую компенсацию, то оно будет освобождено от уголовной ответственности.
     
Кроме того, при расследовании преступлений в сфере предпринимательской деятельности устанавливается запрет на необоснованное применение мер, способных привести к приостановлению законной деятельности организации или ИП. Речь идет об изъятии электронных носителей информации — компьютеров, мобильных телефонов и т. д., за исключением случаев, когда вынесено постановление о назначении их судебной экспертизы; когда изъятие производится на основании судебного решения или на данных носителях содержатся сведения, которые могут использоваться для совершения новых преступлений, а также если владелец носителя не обладает полномочиями на хранение сведений или копирование сведений может привести к их утрате.
      
Нововведения направлены на дальнейшее формирование благоприятного делового климата, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, а также на создание дополнительных гарантий защиты бизнеса.
      
Источник: "Клерк".

       
       
       

 


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