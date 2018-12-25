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Видеопартнёрка FROLVID.RU - МОНЕТИЗАЦИЯ НА МАКСИМУМ!

Автор темы Frolvid, Сегодня, 12:27

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#1 Frolvid

Frolvid

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Отправлено Сегодня, 12:27

Уважаемые вебмастера и рекламодатели!
Frolvid.ru приглашает Вас к сотрудничеству в направлении видеореклама.
 
 
Наши форматы:
 
Автоплей (Autoplay) - монетизация любых сайтов (от 90р РФ, от 30р СНГ) 
Оверлей (OverLay/PreRoll) - монетизация сайтов с видеоконтентом (от 50р РФ, от 30р СНГ)
Флай-Ролл (Fly-Roll) - монетизация любых сайтов с максимальным доходом (от 90р РФ, от 30р СНГ)
 
 
Наши преимущества:
 
- Своевременные выплаты на Webmoney и карты банков.
- Воспроизведение видео БЕЗ звука.
- Высокие ставки и высокий выкуп по всем форматам рекламы.
- Рекламные ролики только от крупных рекламодателей.
- Возможность индивидуальных настроек по запросу (вплоть до персонального формата рекламы).
- Оперативная техническая поддержка 24/7
- Возможна срочная выплата.
- Выкуп мобильного трафика.
- Отсутствие редиректов.
- Личный кабинет с прозрачной статистикой.
- Несколько категорий рекламы (для лицензионных сайтов ставка будет выше, чем для пиратских)
- Реферальная программа.
- VPAID/VAST.
 
Присоединяйтесь и монетизируйте свой трафик по максимуму вместе с Frolvid.ru
 
Контакты:
Почта: support@frolvid.ru
Скайп: support@frolvid.ru

 


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