Видеопартнёрка FROLVID.RU - МОНЕТИЗАЦИЯ НА МАКСИМУМ!

Отправлено Сегодня, 12:27

Уважаемые вебмастера и рекламодатели!

Frolvid.ru приглашает Вас к сотрудничеству в направлении видеореклама.

Наши форматы:

Автоплей (Autoplay) - монетизация любых сайтов (от 90р РФ, от 30р СНГ)

Оверлей (OverLay/PreRoll) - монетизация сайтов с видеоконтентом (от 50р РФ, от 30р СНГ)

Флай-Ролл (Fly-Roll) - монетизация любых сайтов с максимальным доходом (от 90р РФ, от 30р СНГ)

Наши преимущества:

- Своевременные выплаты на Webmoney и карты банков.

- Воспроизведение видео БЕЗ звука.

- Высокие ставки и высокий выкуп по всем форматам рекламы.

- Рекламные ролики только от крупных рекламодателей.

- Возможность индивидуальных настроек по запросу (вплоть до персонального формата рекламы).

- Оперативная техническая поддержка 24/7

- Возможна срочная выплата.

- Выкуп мобильного трафика.

- Отсутствие редиректов.

- Личный кабинет с прозрачной статистикой.

- Несколько категорий рекламы (для лицензионных сайтов ставка будет выше, чем для пиратских)

- Реферальная программа.

- VPAID/VAST.

Присоединяйтесь и монетизируйте свой трафик по максимуму вместе с Frolvid.ru

Контакты:

Почта: support@frolvid.ru

Скайп: support@frolvid.ru