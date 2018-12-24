Нужна норм эссейка
Автор темы cjakov, Вчера, 23:09
Сообщений в теме: 2
#2
Отправлено Сегодня, 00:18
А что это такое - "эссейка"?..
Вы нормально по-русски изъясняться можете?..
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#3
Отправлено Сегодня, 06:51
Эссейка от слова эссе. Партнерская программа эссе, дипломных, курсовых.
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