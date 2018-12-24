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Нужна норм эссейка

Автор темы cjakov, Вчера, 23:09

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Сообщений в теме: 2

#1 cjakov

cjakov

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 23:09

Доброй ночи, подскажите с какой эссейкой вы работаете и почему?
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#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 00:18

А что это такое - "эссейка"?..  :wacko:  :huh:  :blink:  :rolleyes:

Вы нормально по-русски изъясняться можете?..


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#3 .:Алексей:.

.:Алексей:.

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 06:51

Эссейка от слова эссе. Партнерская программа эссе, дипломных, курсовых.


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