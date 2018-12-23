Требуются удаленные переводчики

Отправлено Сегодня, 18:09

Переводческая компания «TranslatorsAuction» расширяет штат удаленных письменных переводчиков.

Необходимые навыки:

— отличное знание иностранного языка и грамотная письменная речь на русском,

— опыт работы переводчиком не менее 2-х лет;

— производительность до 10 стр/день;

— отличное владение несколькими из следующих тематик: техника, медицина, маркетинг, машиностроение; энергетика; экономика и финансы и тд.

— постоянное использование в своей работе программы «TRADOS».

Мы тщательно отбираем специалистов, поэтому обязательное условие для начала сотрудничества – выполнение тестового перевода.

Ждем от Вас резюме с указанием опыта работы, языков и тематик перевода по нашему адресу: hr@translatorsauction.com В теме письма просим указывать языковую пару.

С инструкцией как пройти тестовый перевод можно ознакомиться по ссылке: https://translatorsa...tor_instruction