Создаю тексты для бизнеса на человеческом языке

Отправлено Вчера, 22:39

Друзья, здравствуйте! Меня зовут Настя. Пишу тексты с душой для бизнеса на человеческом языке. Перестала любить формулировку «продающие тексты». Потому что отталкивает каким-то втюхиванием и агрессивными продажами из серии «Купи прямо сейчас или умри!».

Мои тексты о другом. Потому что главное для меня – это рассказать и показать ценность вашего продукта или услуги, объяснить клиентам их выгоды и доказать пользу ваших решений. Для читателя я – заботливый друг, а не навязчивый продавец.

Какие тексты я разрабатываю?

· Тексты для многостраничных сайтов;

· Имиджевые статьи и текстовую презентацию инфопродуктов;

· Тексты для лендингов (landing page) и посадочных страниц;

· Коммерческие предложения;

· Статьи для блогов;

· Посты для соцсетей;

· Пресс-релизы;

· Статьи для журналов и интервью;

· Обзоры и мануалы;

· Сценарии и тексты для видеороликов

Плюс – всегда люблю экспериментировать с новыми форматами и создаю прототипы для сайтов, посадочных страниц, интернет-магазинов.

Уже предвижу вопрос: «Ну так сейчас все что-то пишут. Что у тебя-то нового?». Тут всё просто. Я разрабатываю идеи и оживляю их с помощью текста и оформления. Голые статьи-простыни о том, что ”ни для кого не секрет“, с кочующей из статьи в статью информацией никому не нужны. Поэтому я всегда делаю акцент на пользе, ценности и доступности восприятия.

Примеры моих текстов и прототипов можно посмотреть здесь https://www.fl.ru/users/stikusik/ и здесь https://www.behance.net/STIKUSIK1b94

Друзья, если вам или вашим знакомым нужны полезные статьи, напишите мне, куда вам удобно:

· На почту STIKUSIK@yandex.ru

· В скайп: STIKUSIK

Р.S. Даже если у вас всё есть, покажите тексты о вас или вашей компании, которые хотели бы улучшить. Вместе с вами разберём, что можно изменить, чтобы сайт удерживал, а не отпугивал клиентов.

Всем хороших новостей и простых радостей в каждом дне!