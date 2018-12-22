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Новейший курс по Wordpress от Евгения Попова!

Автор темы Герасимов Дмитрий, Вчера, 17:29
wordpress новейший курс

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#1 Герасимов Дмитрий

Герасимов Дмитрий

    Коммерсант

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 17:29

Когда-то я начал свое знакомство с обучающими курсами с DVD Евгения Попова "Wordpress - профессиональный блог за один день!" Как давно это было.

Я очень долго ждал обновления этого курса. В итоге работа над ним заняла у Евгения больше года.

Сегодня состоялся релиз. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что новейший курс по Wordpress можно будет купить по минимальной цене!

Более того многие смогут получить его совершенно бесплатно! Все подробности по ссылке. Честно говоря я в шоке!

 

Еще одним сюрпризом стало то, что Евгений подготовил очень интересную книгу для тех, кто хочет создать свой собственный успешный интернет-проект или инфобизнес. Получить эту книгу можно здесь.


Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Вчера, 18:06
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Успешный интернет-проект по модели Евгения Попова

Базовый курс по WordPress

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