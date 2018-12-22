Новейший курс по Wordpress от Евгения Попова!

Отправлено Вчера, 17:29

Когда-то я начал свое знакомство с обучающими курсами с DVD Евгения Попова "Wordpress - профессиональный блог за один день!" Как давно это было.

Я очень долго ждал обновления этого курса. В итоге работа над ним заняла у Евгения больше года.

Сегодня состоялся релиз. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что новейший курс по Wordpress можно будет купить по минимальной цене!

Более того многие смогут получить его совершенно бесплатно! Все подробности по ссылке. Честно говоря я в шоке!

Еще одним сюрпризом стало то, что Евгений подготовил очень интересную книгу для тех, кто хочет создать свой собственный успешный интернет-проект или инфобизнес. Получить эту книгу можно здесь.

Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Вчера, 18:06

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