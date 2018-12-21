Контекстная реклама в Рекламной Сети Яндекс

Отправлено Вчера, 13:40

Спасибо за отклик! Я также являюсь специалистом в Рекламной Сети Яндекс. Есть множество заказчиков, которые ищут не только мастерство исполнителя, но и надежность партнерства, поэтому я написал эту тему, ввиду того что очень много не добросовестных рекламщиков. Надеюсь здесь соберется группа людей которую увидят заказчики и соответственно захотят сотрудничать выбирая и просматривая не только "купленные" кейсы, а продуктивных людей с реальными результатами!