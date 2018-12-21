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Контекстная реклама в Рекламной Сети Яндекс

Автор темы Николай С, 21 Дек 2018 18:48

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Сообщений в теме: 4

#1 Николай С

Николай С

    Новичок

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Обычный
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    Беларусь
  • Пол:Мужчина

Отправлено 21 Декабрь 2018 - 18:48

Для тех кого интересует прибыль от рекламы можем обсудить!

 


  • 0
На правах рекламы

#2 .:Алексей:.

.:Алексей:.

    Настраиваю Яндекс Директ

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680
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Г. Тамбов
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Отправлено 21 Декабрь 2018 - 21:46

Хорошего продажника видно из далека.


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#3 Бейдж Фактори

Бейдж Фактори

    Спец по Яндекс.Директ

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809
Очень хороший
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    Москва
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Отправлено Вчера, 10:13

Для тех кого интересует прибыль от рекламы можем обсудить!

 

Очень интересует. Подробнее напишите.


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#4 Николай С

Николай С

    Новичок

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Обычный
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Отправлено Вчера, 13:40

Спасибо за отклик! Я также являюсь специалистом в Рекламной Сети Яндекс. Есть множество заказчиков, которые ищут не только мастерство исполнителя, но и надежность партнерства, поэтому я написал эту тему, ввиду того что очень много не добросовестных рекламщиков. Надеюсь здесь соберется группа людей которую увидят заказчики и соответственно захотят сотрудничать выбирая и просматривая не только "купленные" кейсы, а продуктивных людей с реальными результатами!


  • 0

#5 Бейдж Фактори

Бейдж Фактори

    Спец по Яндекс.Директ

  • Супермодераторы
  • 2 246 сообщений
809
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 13:54

Хорошего продажника видно из далека.

 

Да уж   :biggrin:


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ВидеоУроки по Яндекс.Директ и Google Adwords - Все фишки 2018 года!

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