Контекстная реклама в Рекламной Сети Яндекс

Для тех кого интересует прибыль от рекламы можем обсудить!
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Отправлено 21 Декабрь 2018 - 21:46
Хорошего продажника видно из далека.
Отправлено Вчера, 10:13
Для тех кого интересует прибыль от рекламы можем обсудить!
Очень интересует. Подробнее напишите.
Отправлено Вчера, 13:40
Спасибо за отклик! Я также являюсь специалистом в Рекламной Сети Яндекс. Есть множество заказчиков, которые ищут не только мастерство исполнителя, но и надежность партнерства, поэтому я написал эту тему, ввиду того что очень много не добросовестных рекламщиков. Надеюсь здесь соберется группа людей которую увидят заказчики и соответственно захотят сотрудничать выбирая и просматривая не только "купленные" кейсы, а продуктивных людей с реальными результатами!
Отправлено Вчера, 13:54
Хорошего продажника видно из далека.
Да уж
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