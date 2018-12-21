Дешёвый хостинг сайтов

Отправлено 21 Декабрь 2018 - 15:35

Почему мы?

1 Дешевый хостинг:

Уже более 9 лет компания ХостингРУ.НЕТ успешно предоставляет услуги дешёвого хостинга. За это время тысячи клиентов выбрали наш хостинг сайтов.

Наши сервера обеспечивают быструю и надёжную работу сайтов и подходят под любые CMS. Поддержка: PHP, MySQL,SQLite Cron,Apache,Nginx, SSL имеется на всех тарифных планах дешевого хостинга. Хотите создать сайт-визитку,блог,форум или интернет-магазин? Какая бы не была цель, вы без проблем сможете найти у нас подходящий тарифный план.

2 Недорогой хостинг:

Мы предоставляем услуги хостинга по цене от 47 рублей в месяц. Скидки до 15%.

Перенесём БЕСПЛАТНО ваш сайт к нам от другого хостера. Также мы можем предоставить бесплатный домен вида *.mysit.ru.

3 Качественный хостинг:

Сервера нашего хостинга расположены в крупном дата-центре России и подключённого к качественным каналам связи,

что обеспечивает стабильное и быстрое соединение , Это позволяет справляться с пиками трафика и DoS-атаками. Надёжное оборудование и каналы связи обеспечивают высокий uptime 99%.

Тарифы:

MICRO

минимальный

42 p*

1Гб дискового пространства

Конструктор сайтов *1 сайт

Автоматическая установка CMS

SSL бесплатно

MINI

хорошее начало

64 p*

2 Гб дискового пространства

Конструктор сайтов

5 сайтов

Автоматическая установка CMS

SSL бесплатно

LIGHT

оптимальный

95 p*

3 Гб дискового пространства

Конструктор сайтов

7 сайтов

Автоматическая установка CMS

SSL бесплатно

STANDART

популярный

159 p*

4,5 Гб дискового пространства

Конструктор сайтов

10 сайтов

Автоматическая установка CMS

SSL бесплатно

PROFESSIONAL

выбор профессионалов

254 p*

6 Гб дискового пространства

Конструктор сайтов

15 сайтов

Автоматическая установка CMS

SSL бесплатно

V.I.P

для большого бизнеса

490 p*

>6 Гб дискового пространства

25 сайтов

Конструктор сайтов

Автоматическая установка CMS

SSL бесплатно

hostingru.net