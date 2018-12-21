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Дешёвый хостинг сайтов

Автор темы bioh, 21 Дек 2018 15:35

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#1 bioh

bioh

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Отправлено 21 Декабрь 2018 - 15:35

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Почему мы?
1 Дешевый хостинг:
 Уже более 9 лет компания ХостингРУ.НЕТ успешно предоставляет услуги дешёвого хостинга. За это время тысячи клиентов выбрали наш хостинг сайтов.
Наши сервера обеспечивают быструю и надёжную работу сайтов и подходят под любые CMS. Поддержка: PHP, MySQL,SQLite Cron,Apache,Nginx, SSL имеется на всех тарифных планах дешевого хостинга. Хотите создать сайт-визитку,блог,форум или интернет-магазин? Какая бы не была цель, вы без проблем сможете найти у нас подходящий тарифный план.
2 Недорогой хостинг:
 Мы предоставляем услуги хостинга по цене от 47 рублей в месяц. Скидки до 15%.
Перенесём БЕСПЛАТНО ваш сайт к нам от другого хостера. Также мы можем предоставить бесплатный домен вида *.mysit.ru.
 3 Качественный хостинг:
 Сервера нашего хостинга расположены в крупном дата-центре России и подключённого к качественным каналам связи,
что обеспечивает стабильное и быстрое соединение , Это позволяет справляться с пиками трафика и DoS-атаками. Надёжное оборудование и каналы связи обеспечивают высокий uptime 99%.
Тарифы:
MICRO
минимальный
42 p*
  •  1Гб дискового пространства
  •  Конструктор сайтов *1 сайт 
  •  Автоматическая установка CMS 
  •  SSL бесплатно
MINI
хорошее начало
64 p*
  •   2 Гб дискового пространства 
  •   Конструктор сайтов 
  •   5 сайтов 
  •   Автоматическая установка CMS
  •   SSL бесплатно
LIGHT
оптимальный
95 p*
  •  3 Гб дискового пространства 
  •  Конструктор сайтов 
  •  7 сайтов 
  •  Автоматическая установка CMS
  •  SSL бесплатно
STANDART
популярный
159 p*
  •  4,5 Гб дискового пространства 
  •  Конструктор сайтов 
  •  10 сайтов 
  •  Автоматическая установка CMS
  •  SSL бесплатно
PROFESSIONAL
выбор профессионалов
254 p*
  •  6 Гб дискового пространства 
  •  Конструктор сайтов 
  •  15 сайтов 
  •  Автоматическая установка CMS
  •  SSL бесплатно
V.I.P
для большого бизнеса
490 p*
  •  >6 Гб дискового пространства 
  •  25 сайтов 
  •  Конструктор сайтов 
  •  Автоматическая установка CMS
  •  SSL бесплатно
 

hostingru.net

 


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