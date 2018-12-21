Дешёвый хостинг сайтов

Почему мы?
1 Дешевый хостинг:
Уже более 9 лет компания ХостингРУ.НЕТ успешно предоставляет услуги дешёвого хостинга. За это время тысячи клиентов выбрали наш хостинг сайтов.
Наши сервера обеспечивают быструю и надёжную работу сайтов и подходят под любые CMS. Поддержка: PHP, MySQL,SQLite Cron,Apache,Nginx, SSL имеется на всех тарифных планах дешевого хостинга. Хотите создать сайт-визитку,блог,форум или интернет-магазин? Какая бы не была цель, вы без проблем сможете найти у нас подходящий тарифный план.
2 Недорогой хостинг:
Мы предоставляем услуги хостинга по цене от 47 рублей в месяц. Скидки до 15%.
Перенесём БЕСПЛАТНО ваш сайт к нам от другого хостера. Также мы можем предоставить бесплатный домен вида *.mysit.ru.
3 Качественный хостинг:
Сервера нашего хостинга расположены в крупном дата-центре России и подключённого к качественным каналам связи,
что обеспечивает стабильное и быстрое соединение , Это позволяет справляться с пиками трафика и DoS-атаками. Надёжное оборудование и каналы связи обеспечивают высокий uptime 99%.
Тарифы:
MICRO
минимальный
42 p*
- 1Гб дискового пространства
- Конструктор сайтов *1 сайт
- Автоматическая установка CMS
- SSL бесплатно
MINI
хорошее начало
64 p*
- 2 Гб дискового пространства
- Конструктор сайтов
- 5 сайтов
- Автоматическая установка CMS
- SSL бесплатно
LIGHT
оптимальный
95 p*
- 3 Гб дискового пространства
- Конструктор сайтов
- 7 сайтов
- Автоматическая установка CMS
- SSL бесплатно
STANDART
популярный
159 p*
- 4,5 Гб дискового пространства
- Конструктор сайтов
- 10 сайтов
- Автоматическая установка CMS
- SSL бесплатно
PROFESSIONAL
выбор профессионалов
254 p*
- 6 Гб дискового пространства
- Конструктор сайтов
- 15 сайтов
- Автоматическая установка CMS
- SSL бесплатно
V.I.P
для большого бизнеса
490 p*
- >6 Гб дискового пространства
- 25 сайтов
- Конструктор сайтов
- Автоматическая установка CMS
- SSL бесплатно