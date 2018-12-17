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Розыгрыш Lamborghini, Toyota Camry, Lada Priora и других ценных призов

Автор темы lingvista, Вчера, 17:52
конкурс игра авто

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#1 lingvista

lingvista

    Коммерсант

  • Киберсанты
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55
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Вчера, 17:52

Привет! 

 

Возможно, вы слышали про популярный телеграм-канал «10 долларов Баффетта»?
Сейчас они приглашают всех желающих к участию в очередном вкусном розыгрыше)

Генератор случайных чисел от Google будет выбирать победителей из списка участников, стартовавшего недавно конкурса. Счастливчики получат Lamborghini, Toyota Camry, Lada Priora, ASIC-майнеры и сотни других ценных призов.

 

16 июня в Москве канал уже разыгрывал BMW X6, ASIC-майнеры и биткоин-чеки. Для подписчиков, которым не удалось посетить мероприятие лично, проводили онлайн-трансляцию. Машина уехала в Минск)

Участвовать в конкурсе >>>

 

Удачи!


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