Опровергнут миф об опасности соли?!.

Отправлено Вчера, 01:03





Хлорид натрия, он же - поваренная соль, является полезным для человеческого организма химическим соединением. Если, конечно, речь идет об умеренном его употреблении. Мифы о вреде соли опровергли ученые из Канады.



Согласно общепринятой медицинской парадигме, употребление соли чревато проблемами с сердечно-сосудистой системой - соль резко повышает артериальное давление, что может провоцировать, например, инфаркты. Однако исследование канадских ученых говорит о том, что соль является не более вредным продуктом, чем тысячи других, ежедневно употребляемых людьми.

«Мы изучили медицинские данные почти сотни тысяч человек и можем говорить наверняка, что если где-то в мире и есть связь между употреблением соли и болезнями сердца, то разве что в Китае, где из-за связанных с соевым соусом кулинарных традиций люди действительно потребляют слишком много соли. Однако это - локальная проблема. В основном люди как раз страдают из-за недостаточного употребления соли, которое чревато целым спектром разных нарушений», — говорят сотрудники Института исследований здоровья населения в Канаде.