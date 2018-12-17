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Опровергнут миф об опасности соли?!.

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 01:03

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Отправлено Вчера, 01:03

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Хлорид натрия, он же - поваренная соль, является полезным для человеческого организма химическим соединением. Если, конечно, речь идет об умеренном его употреблении. Мифы о вреде соли опровергли ученые из Канады.

Согласно общепринятой медицинской парадигме, употребление соли чревато проблемами с сердечно-сосудистой системой - соль резко повышает артериальное давление, что может провоцировать, например, инфаркты. Однако исследование канадских ученых говорит о том, что соль является не более вредным продуктом, чем тысячи других, ежедневно употребляемых людьми.
 
«Мы изучили медицинские данные почти сотни тысяч человек и можем говорить наверняка, что если где-то в мире и есть связь между употреблением соли и болезнями сердца, то разве что в Китае, где из-за связанных с соевым соусом кулинарных традиций люди действительно потребляют слишком много соли. Однако это - локальная проблема. В основном люди как раз страдают из-за недостаточного употребления соли, которое чревато целым спектром разных нарушений», — говорят сотрудники Института исследований здоровья населения в Канаде.
 
Источник: eterra.info

 

 


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#2 Stoun30

Stoun30

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Очень хороший

Отправлено Вчера, 16:21

если выбирать между солью и сахаром, то соль нам вредит столетиями и толком никак не навредит, а сахар почти за сотню лет стал причиной большинства наших болячек, включая те, в которых вы пытаетесь обвинить соль)


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