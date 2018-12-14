Иван Данилов (Crimsonalter): апология пророссийского оптимизма

Crimsonalter: Россию ненавидят лузеры (апология пророссийского оптимизма)
Ролик, который нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО(!) посмотреть (и осмыслить) всем умным людям!
Согласен с каждым словом Crimsonalter'а из этого видео!
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P.S. На мой скромный взгляд, из публичных аналитиков/политологов - Иван Данилов, это второй, после Дмитрия Абзалова, по-настоящему толковый, глубоко разбирающийся в своем вопросе и фактологии профессионал!
Очень, очень рекомендую!