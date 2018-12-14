Иван Данилов (Crimsonalter): апология пророссийского оптимизма

Отправлено Сегодня, 00:53

Crimsonalter: Россию ненавидят лузеры (апология пророссийского оптимизма)



Ролик, который нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО(!) посмотреть (и осмыслить) всем умным людям!

Согласен с каждым словом Crimsonalter'а из этого видео!



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Подписывайтесь на его Телеграм-канал - https://t.me/crimsondigest

Ну и, конечно же, добавляйте в друзья его ЖЖ-страничку - http://crimsonalter.livejournal.com

А так же, паблик в ВК - https://vk.com/public152216664

И вишенкой на торте: авторская колонка на РИА Новости - https://ria.ru/authors/danilov/



P.S. На мой скромный взгляд, из публичных аналитиков/политологов - Иван Данилов, это второй, после Дмитрия Абзалова, по-настоящему толковый, глубоко разбирающийся в своем вопросе и фактологии профессионал!

Очень, очень рекомендую!





