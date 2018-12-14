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Иван Данилов (Crimsonalter): апология пророссийского оптимизма

Автор темы Анатолий Белоусов, Сегодня, 00:53

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Очень хороший
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  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 00:53

Crimsonalter: Россию ненавидят лузеры (апология пророссийского оптимизма)

 

 

 

       
Ролик, который нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО(!) посмотреть (и осмыслить) всем умным людям!
Согласен с каждым словом Crimsonalter'а из этого видео!
        

Подписывайтесь на Ютуб-канал Ивана - https://www.youtube....UJFSXpGCA2XPDvQ
Подписывайтесь на его Телеграм-канал - https://t.me/crimsondigest
Ну и, конечно же, добавляйте в друзья его ЖЖ-страничку - http://crimsonalter.livejournal.com

А так же, паблик в ВК - https://vk.com/public152216664
И вишенкой на торте: авторская колонка на РИА Новости - https://ria.ru/authors/danilov/

      
P.S.  На мой скромный взгляд, из публичных аналитиков/политологов - Иван Данилов, это второй, после Дмитрия Абзалова, по-настоящему толковый, глубоко разбирающийся в своем вопросе и фактологии профессионал! 
        Очень, очень рекомендую!
     
        
:excl:        


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Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com

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