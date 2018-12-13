BUTIK - приложение для выгодных покупок

Отправлено Сегодня, 10:26

Приложение онлайн-магазина BUKIK позволяет быть в курсе текущих акций и не упустить возможность купить брендовую вещь со скидкой до 70%. Ассортимент товаров удобно структурирован, работает поиск, чтобы найти то, что вам нужно среди 350 мировых брендов.

Это очень практично, когда в одно месте собраны различные производители одежды, обуви, сумок, аксессуаров: Calvin Klein, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Furla, Marc O’Polo, DKNY, Wrangler, Levi's®, Guess, Scotch & Soda и многие другие.

Перемещение по разделам довольно простое, весь ассортимент логично разбит на соответствующие категории. При необходимости можно найти любую вещь по названию, бренду, сезону. Есть специальный раздел “SALE”, где представлены только товары со скидками. Здесь также по аналогии с общим ассортимент присутствуют категории и подкатегории товаров.

Оплата и доставка заказов

Для оформления заказов нужно зарегистрироваться через электронную почту или социальные сети, но в обязательном порядке с указанием мобильного телефона. Это в свою очередь открывает не только возможность полноценно оформлять заказ, но делает вас участником клубной системы онлайн-магазина BUTIK. Но о ней немного позже.

Размер можно выбрать как перед покупкой, так и после попадания товара в корзину, реализовано несколько размерных стандартов. Оплатить покупку можно в режиме онлайн, а также при получении.

Обычная курьерская доставка по Москве производится бесплатно. В другие города России доставка реализуется через пункты выдачи различных транспортных компаний, обычная курьерская доставка и с примеркой также работают. Но чтобы узнать какие именно способы доставки работают в вашем населенном пункте, нужно вписать название своего города в соответствующем разделе. Обычно доставка в города России платная, но часто бывает, что при 100% оплате онлайн доставка получается бесплатной.

Помимо оплаты онлайн вы можете оплатить товар непосредственно курьеру при получении или же в пункте выдачи.

Возврат товара

Не редко при заказах одежды, обуви и аксессуаров через интернет-магазины случается так, что вы не угадали с фасоном, цветом или размером. Для таких случаев в онлайн-магазине BUTIK предусмотрена возможность возврата товаров в течение тридцати дней с момента покупки.

При возврате вещи надлежащего качества, которая вам не подошла, не нужно заполнять никаких бумаг и осуществлять телефонных звонков. Вы просто отправляете товар назад таким же способом, как его получили, с указанием того, что вещь не подошла, и магазин возвращает вам деньги.

Если же по каким-то причинам вы получили товар с браком или дефектом и не заметили этого сразу при получении, то вам необходимо связаться со службой поддержки через телефон или электронную почту, чтобы уладить этот вопрос.

Перед заказом тех или иных товаров стоит ознакомиться с разделом «Возврат», так как есть категории товаров, которые не подлежат возврату: это в основном касается чулочно-носочных изделий и средств по уходу.

Клубная система онлайн-магазина BUTIK

Все зарегистрированные пользователи онлайн-магазина BUTIK становятся участниками клубной накопительной системы. При совершении покупок на определенную сумму клиенты получают постоянную персональную скидку:

от 7 тыс. руб. - скидка 5%;

от 30 тыс. руб. - 10% скидки;

от 70 тыс. руб. - 15% скидки;

от 300 тыс. руб. - 20% скидки.

О подарочных сертификатах

Вы можете приобрести подарочные сертификаты для своих близких, друзей или коллег. Чтобы подарить им возможность выбирать самостоятельно вещи, которые им по вкусу и размеру. Приобрести такие сертификаты можно как через приложение, так через сайт https://www.butik.ru или в самом универмаге. Но вот воспользоваться ими можно только непосредственно в магазине. Обмену и возврату они не подлежат, доступны следующие номиналы: 3 тыс., 5 тыс., 10 тыс. и 15 тыс. рублей.

Технические характеристики приложения:

Год выпуска: 2018

Жанр: Покупки

Google Play: https://play.google....u.butik.android

Язык приложения: Только русский

Платформа: Android

Тип установщика: APK-файл

Системные требования: Размер 6,8Mb свободного места на ЗУ, Android 4.1+