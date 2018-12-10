Отправлено Сегодня, 11:13

Cколько стоит Е=МС2.

. Кто этот человек и почему он так известен? Можно было бы начать с того, что занималось это лицо ни чего не стоящим делом, но почему-то в кадрах кинохроники все известные политики рядом. Гордиться или проклинать, радоваться или делать безразличный вид тем, что он своей учёностью и славой не заработал ни гроша, а всё что имел ему дали?!

. Можно было бы сделать исторический ракурс в древние времена с религией и королями, когда бредни наяву одних лиц прикрывали жажду власти и денег "избранных богом". Естественно что всех учёных, которые своими изобретениями подрывали подобное объяснение устройства мира жестоко карали за еритничество. Тех же кто казалось бы ни чем не мешал церкви и политикам точно так же уничтожали по причине боязни способностей умных людей логически просто объяснять окружающий мир вместо апелляций к высшему разуму и чувствам. Самые бесхитростные и ни на что не претендующие и то слишком выгодно отличались от властей, поэтому и умирали в полной нищете и изоляции. Всё изложенное казалось бы давно прошло и ни кому не интересно, но это не так. Церкви отделены от государственного управления, а сословия канули в небытие. Кто же сегодня управляет обществами, какие лидерские качества для этого надо иметь? Может быть это самые умные и дальновидные, способные по неполным данным сделать верный вывод, предугадать что-либо?

. Например, можно попытаться определить принадлежность любого большого коттеджа или же дорогостоящего лимузина к любой из социальной или же профессиональной категории по выбору случайных людей с улицы. Или же, смеха ради, "умного" и "супер научного" социологического опроса - детища ФСБ и ЦРУ. Выяснится точно в цифрах кому принадлежит всё и вся, откуда последует вывод кто и на основе каких принципов управляет страной, за какие такие дела политикам и "бизнесменам" подобные блага.

-СОЦИАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ УЧЁНЫХ-

1. Детский уровень знаний. Изучаются названия тех или иных предметов, термины.

2. Школьный уровень знаний. Производятся какие-то несложные действия с изученными предметами. На уроках литературы с той или иной иерархией термины объединяют в целостное повествование, а математика служит для составления уравнений. География выстраивает названия в цепочки, а химия объединяет и разъединяет всё на части.

3. ВУЗовский уровень знаний. На основе полученных прежде знаний необходимо скомпоновать сложно составные объекты и понять что из этого выйдет.

4. Начальный уровень способностей учёного. Экспериментаторы и изобретатели, наблюдатели и естествоведы пытаются заметить какие-либо закономерности в объединении или же разбирательстве тех или иных объектов, создание или открытие чего-то нового. Закономерности называются формулами, а изобретение или открытие получает именное название по желанию правообладателя или в его честь - изобретение защищается патентом и внесением в каталоги.

5. Средний уровень учёного. Рационализаторы снижают издержки объединения или разобщения сложно составных объектов. Подобные знания обычно носят секретный характер и так же защищаются патентом на производство и именным названием, формулами. Если отсутствует научное обоснование, то уровень учёного понижается на ступень.

6. Высший уровень учёного. Фундаменталисты и теоретики на основе логики и здравого смысла создают абсолютно новое, обоснование чего опирается на графики и формулы, таблицы и схемы - нуждается в подтверждении несложным и все убедительным экспериментом или же обычным наблюдением, в исключительных случаях неоспоримыми статистическими данными. Ни как не защищены ни в праве на именное название, ни на выдачу какого-то патента или же получение прибылей.

. В связи с изложенным возникает ряд закономерных вопросов. Почему самые умные люди планеты ни как не защищены и не получают прибылей от своей деятельности? Разве должны они трудиться исходя из чувства благотворительности? Чьи же это шизофренические выдумки, кто боится гениев и всеми способами обезличивает, ослабляет, лишает экономической свободы и соответственно и политической силы? Может быть лидерство разума и логики самых умных людей планеты искусственным образом подменяется силой и быстротой мускулов или же даже объёмами талии и бёдер с миллионными гонорарами? Кто и зачем это ввел по всему миру? Кто так боится правды что уничтожает истинных лидеров людей тем или иным способом, подменяя совершенство разума совершенствованием тела, как это естественно только у животных?

. Начать можно с того, что на фундаментальные исследования, определяющие своим существованием все нижние учёные ступени и систему образования в целом (см.схему иерархии выше), происходит затрата средств общества и времени частных лиц - гениев. Далее подобные знания попросту воруются третьими странами или же конкретными людьми в форме преподавания в учебных заведениях.

. Например, деятельность всех престижных ВУЗов с их самыми передовыми знаниями и сбором средств с учащихся носит исключительно противозаконный характер, как впрочем и любой начальной государственной школы, где преподаются графики и формулы фундаменталистов.

. Как же оценить стоимость времени и талант гения, если ему для открытия нужен лишь листок бумаги и карандаш? Необходимо громогласно предложить всей полиции и ФСБ России под руководством министров и президента в их законный выходной создать несколько графиков и формул в области необходимой им в повседневности психологии, которые стали бы обязательны для обучения студентов в Гарварде или Оксфорде. Это послужит хорошим уроком для понимания сотрудниками силовых ведомств собственной социальной и материальной значимости - невозможность замены одного учёного несколькими миллионами "супер крутых и умных мужиков" с оценкой стоимости труда гения выше всех совместных действий в долларовом исчислении. А как будет звучать положительный результат подобного эксперимента где-то в Гарварде или Оксфорде на экзаменах!? "Пятый закон мусоров России не знаешь? Отчислен!". Жить и работать, э-э-э любить баб только так как это указывают очень умные люди из Кремля - и без никаких. Если же кто-то захочет иного, то станет извращенцем и преступником в любой точке планеты.

. Например, на основе неудачных попыток замены одного учёного совместными действиями самых борзых категорий граждан России можно будет узнать не принадлежат ли они к явным противникам рыночной экономики. Ведь проводимая президентом политика с благоденствием так называемых "бизнесменов" - спекулянтов и торгашей над всеми остальными категориями работающих граждан, даёт право крупному учёному надеяться на несколько миллиардов долларов в месяц в виде зарплаты.

. От всерьёз "брошенной перчатки" стоит перейти к причинам яростной ненависти к фундаменталистам. Из-за существования множества наук учёные нижних ступеней известны лишь малому числу людей, поэтому ни как не мешают политикам своей бесспорной славой. В своём большинстве все они связанны тем или иным образом с производством, т.е. имеют какой-то материальный интерес и лоббируют лишь его. Те же кто занимается фундаментальными исследованиями известны всему миру. Их невозможно контролировать ни внутри страны, ни в зарубежной деятельности, что более всего пугает многочисленную "демократию" выборов за деньги и спонсирующих это "бизнесменов".

. По причине новизны своих открытий фундаменталисты мало связанны с нижними ступенями, что позволяет проводить любые инсинуации по поводу их личных качеств или же способности к руководству. Так называемым "политикам" стоит лишь побеспокоиться о ближайшем круге лиц, и тогда можно и далее за деньги лоббировать интересы наживающихся на народе и нестабильностях торгашей. Как же это осуществляется и есть ли какой-то выход?

. Не нужно удивляться, если замечаете что происходит значительное и постепенное материальное поднятие всей дальней родни в виде зависимого от других "бизнеса" с обязательным уничтожением тем или иным способом прямых наследников - спиваются или кончают с собой. Близкие друзья в это время "делают" хорошую карьеру на государственной службе. Этими способами как изолируется сам "подопечный", так и молчат или говорят неправду об учёном все хорошо знающие его люди. Даже независимый журналист становится не способен собрать достоверные сведения о личности гения и его жизни, воззрениях - всё диктуется какими-то нужным установками "успешливого" и далеко не глупого окружения.

. Если учёный пытается выйти на других, себе подобных людей, то это пресекается искусственным способом. При помощи финансирования создаются вокруг учёного массовки из "ни чем не хуже" людей с теми же амбициями и задачей. Напоминают напарников напёрсточника, которые залихватски ставят крупные деньги и проиграв не ропщут на "судьбу". Изо дня в день они ходят на работу и живут в нищете, "самоотверженно делая науку" как бы ради будущих поколений или же героически защищая интересы Родины от врага. Хорошим примером может служить американский кинематограф и последний фильм "Человек невидимка".

. Как же уничтожить преступную клику "демократии" по всему миру, либо в отдельном государстве. Поскольку так называемые "бизнесмены" в основе своего благоденствия опираются на покупаемых ими же политиков, законотворчеством которых приводится в действие весь государственный аппарат, то необходимо разрушить иерархию подобной кодлы. Если ввести повсеместно обязательную оценку социальной значимости на основе открыто публикуемого и все доступного тестирования уровня знаний на каждогодних переэкзаменовках с подтверждением квалификации и соответствующего ежемесячного материального вознаграждения - зарплаты служащих, то на самый верх будут подниматься лишь умнейшие. В условиях жёсткой конкуренции и открытости они не только "потопят" любого из продажных политиков, но и сами захотят улучшать и оптимизировать то, чем всю свою жизнь так упорно занимались и достигли значительных высот, т.е. по сути превратятся в средних учёных и политиков.

. Например, на всх без исключения ответственных должностях государственной и частных служб, где действия сопряжены с жизнью и здоровьем граждан, большими материальными ценностями, ежегодно или же с большей или даже и меньшей периодичностью проводится обязательная открытая переаттестация и переподготовка, зачётные тренировки: врачи, инкассаторы, операторы ЖКХ или пилоты. Даже не имеет смысла упоминать, что неграмотные действия высших должностных лиц и политиканов могут приводить к существенно большим потерям.

. После смерти учёного его предшествующие требования платы за изобретённые им формулы и алгоритмы должны быть законодательно увеличены более чем в три раза, если иное не оговорено в завещании. Почему же это необходимо сделать как можно быстрее? Покончившие или же бесследно исчезнувшие изобретатель шприца или дизеля могли бы ответить, но их нет. Остаётся вспомнить о ныне здравствующем нищем изобретателе модели ДНК, который ни на что не претендует и тихо занимается своим любимым делом - поэтому, надо думать, и здравствует.

. Например, так называемые составители учебников чуть ли не каждый год переделывая всё с учётом новых знаний не только не платят патентных отчислений за изобретённые учёными формулы, но и передают их в библиотеки. Таким образом обкрадывают даже и незначительных творческих работников, хотя учёт числа раз затребований на выдачу книг и журналов не представляет проблем.

. Например, за имя и фото учёного необходимо платить мзду после соответствующую согласования с родственниками: в школьном ли классе висит фото или же это наименование ледокола, торговая марка или название новомодного автомобиля - за всё необходимо раскошелиться так называемым "бизнесменам" и жаждущему дать всем бесплатное образование 11 классов, включая "не совсем психически адекватных" учащихся, "доброе государство".

. Завершая тему можно резюмировать, что в России "гений всех времён и народов", заслуги которого признавали даже "враги", небезызвестный Березовский ходил до самой своей гибели в академиках. Ныне же руководящая и распределяющая деньги на исследования подобная актёрская роль может присуждаться вообще человеку без учёных степеней или даже высшего образования. Таким образом так называемые "политики" обезличивают и уничтожают науку и фундаменталистов, ставя над ними своих начальников и не скрывая при этом презрительного отношения.

. Например, можно запросто узнать сколько графиков и формул, изобретённых академиками и профессурой России, считаются обязательными для обучения в ведущих зарубежных ВУЗах. Учтя же гонорары за патенты можно смело и прилюдно отвешивать пинка и говорить об отсутствии принадлежности к учёному миру - мошенничестве. Нет и миллиона, а доктор наук - это невозможно!

. Например, в отличие от чиновников ни какое звание или наличие государственных наград не поможет учёному в его карьере, как и цитируемость в Интернет. Не придаёт важности и число КОРОЛЕВКИХ институтов, куда почётным членом экстерном зачислили "героя". Лишь миллиарды долларов могут указать на количество изобретённых и повсеместно востребованных ВУЗами мира формул - всемирная слава и уважаемое имя, круче даже чем у спортсмена или же модели из Плейбола.

. Если хотя бы один нищенский доллар взыскивался с ученика школы за Е=МС2, что по силам любой стране мира даже если таковых за всё время учёбы и наберётся хоть тысяча, то сей субъект был бы мультимиллиардером. Мог бы не кривляться и не валять дурака, с каменным лицом пожимая руку дегенеративным политикам и братаясь с под стать им народными низами.

Кое какие интересные факты и выводы.

4 декабря 2014 года российский миллиардер Алишер Усманов на нью-йоркском аукционе Christie’s приобрёл за 4,1 миллиона долларов нобелевскую медаль Джеймса Дью́и Уо́тсона, который открыл структуру ДНК ( https://ru.wikipedia.../Уотсон,_Джеймс ). Позже вернул её учёному. Очень смешно! Ни чего не умеющий делать головой или руками проявляет благотворительность к гению.

А что бы было, если бы Эйнштейн начал бы артачиться и требовать абсолютно законного вознаграждения за свои открытия. Во-первых он был эмигрантом и въехал в страну на определённых условиях соблюдения "правил игры" другого государства. Подобное практикуется практически везде. Из родного общества выпирают, а "добрые люди" тут же предлагают переехать и пожить по-человечески. Таким образом не только уничтожается политик, что выгодно абсолютно всем сторонам, но и становится невозможным претендовать извлекать прибыли из своего творчества продажей лицензий для ВУЗов и школ. Во-вторых, в "научных кругах" существует целый штат высокооплачиваемых прибздёжников: профессоров и докторов наук с их грандами и "исследовательскими лабораториями" за счёт средств налогоплательщиков. Любое открытие либо переделывается на свой самобытный манер "что и родная мать не узнает", либо нагло отрицаться. Вместо Е=МС2 неким Пупкиным совместно с Хрюшкиным будет введено что-то типа "коэффициента", приблизительно равного скорости света! Несложно угадать, что "держаться"" сие изобретение будет не один десяток лет. Через 40-50 "сдадутся" и начнут "поднимать Эйнштейна", не платя ни гроша в расчёте на "уже можно", да и закон с "политиками" и судом ведь наши! Да и кто он такой - клерк, что бы спорить с НАМИ. В крайнем случае, если учёный уже успел "приобрести вес", то можно втянуть в криминал или же "убить при ограблении", инсценируя несчастный случай.

Племянник курьера, получившего от Эйнштейна записку вместо чаевых, продал ее за $1,5 миллиона. Эйнштейн написал в ней, что достижение долгожданной цели не гарантирует счастье ( https://www.bbc.com/...n/news-41749325 ). Почему же такие деньги за клочок бумаги? Это доказательство пребывания гения в Японии с лекциями. То есть свидетельство того, что учёный не возражает на кражу своей интеллектуальной собственности путём преподавания по всему миру. Сначала купите лицензию, а потом зовите в гости на посиделки - это должно быть основой каких либо отношений!

. Сколько же денег воруется у тех, кто создал весь современный мир? Кто единственный имеет право на самый высокий социальный и материальный уровень благосостояния (творческие работники лишь обслуживают учёных, поэтому в основной своей массе не могут быть богаче работодателей). Кто диктует все правила проживания окружающим, если они не хотят голышом бегать по Африке. Нашёл интересный сайт, где есть всё и вся "до копеечки" в прямом и переносном смысле этого слова. Главный вор - Кто единственный имеет право на самый высокий социальный и материальный уровень благосостояния (творческие работники лишь обслуживают учёных, поэтому в основной своей массе не могут быть богаче работодателей). Кто диктует все правила проживания окружающим, если они не хотят голышом бегать по Африке. Нашёл интересный сайт, где есть всё и вся "до копеечки" в прямом и переносном смысле этого слова. Главный вор - http://smapse.ru/cat...y-7/program-34/ и все его подельники - http://smapse.ru/catalog/program-34/ . Россия в этом смысле вовсе не сильно отстаёт, т.к. получив диплом можно покупать должность, и получать причитающуюся ренту за "высокий пост" и соответствующий процент от продажи природных ресурсов.

. Десятки тысяч "за науку" в год при приблизительно 40 студентах на 1000 человек. Получается 7.000.000.000 делим на 1000 и множим на 40 - 280.0000.000 имеющих диплом. Каждый из которых заплатил чёртову кучу денег за всё время обучения, что приблизительно равно 280.000.000*100.000=28.000.000.000.000 . Таким образом за последние 50 лет у учёных украли несколько десятков триллионов долларов, откуда я уже щедро вычел зарплату преподавателям.

. А давайте прикинем сколько же придётся платить учёным если ты, к примеру, школьник. Попробуйте припомнить хотя бы десяток основополагающих формул, учтя, что математические преобразования не являются фундаментальным исследованием и интеллектуальной собственностью. А так же и истечение срока действия после 70 лет. Сесть и с карандашом и бумагой попробовать. Несколько десятков? Смешно даже обсуждать доллар другой в год за науку! Но "кто-то" даже этого боится до безумия. Как же, ведь их мир разрушится. Не они будут на деньги "бизнесменов" диктовать людям как жить и что делать, а знающие и отвечающие за свои слова учёные. Не они будут "жертвовать" деньгами, дабы кто-то из способных людей получил бесплатное высшее образование, а сами те, кто своей деятельностью и создал ВУЗы. Не они будут делиться частью украденного у гения для проведения фундаментальных исследований, а сам учёный будет за свой счёт проводить необходимые ему опыты. Исчезнет гнилостный посредник и власть перейдёт к реальным людям!