Психология удачи от Ричарда Вайзмана

Отправлено Сегодня, 20:10





Ричард Вайзман (британский психолог, профессор по общественному пониманию психологии в Хердфордширском университете в Англии) исследовал поведение 400 человек - тех, кто считал себя баловнями судьбы или полными неудачниками.

В одном исследовании Вайзман попросил испытуемых просмотреть газету и посчитать количество иллюстраций в ней. Люди, которые сами себя считали неудачниками, потратили на это задание две минуты. Люди, которые считали себя везучими засранцами, в среднем потратили несколько секунд. На второй странице газеты Вайзман вставил блок текста, в котором огромными жирными буквами было написано: «Дальше не считай, тут 43 картинки». Немножко дальше был вставлен второй кусок текста, который сообщал: «Скажи профессору, что видел меня, и получишь 250$». Люди, считавшие себя неудачниками, не заметили ни одного из этих посланий!

В другом эксперименте он поставил добровольцам предельно простое задание. Пройти через пустую комнату, затем выпить чашку кофе в следующей комнате, где за соседним столиком сидел человек. И тоже пил кофе. За выполнение задачи участники получали 10 долларов. С задачей справились все. Честно заработали по десятке. Только в первой комнате на полу лежала банкнота в 50 долларов. «Неудачники» ее вообще не замечали . Они торопились выполнить задание, были сконцентрированы на нем. На своей десятке.

Более того, человек, сидящий за соседним столиком, был известный бизнесмен. Который намеревался помочь любому участнику найти перспективную работу. Только "неудачники" помнили о задаче - выпить кофе. А не общаться . К тому же, как это - подойти к незнакомому человеку... Неудобно... Примерно так мы теряем свою удачу!

Вайзман утверждал, что то, что мы называем удачей, на самом деле просто паттерн действий, который объединяет стиль восприятия и обращения с событиями и людьми, встречающимися вам на жизненном пути. Он заметил, что у «неудачников» слишком узкий фокус внимания. Они помешаны на безопасности и очень тревожны: вместо того, чтобы резвиться, как дельфин, в море случайного выбора, они зацикливаются на контролировании происходящего, выискивая что-то конкретное. В результате они профукивают множество возможностей, мирно проплывающих мимо.

«Везунчики» постоянно меняют ход своих обычных действий и высматривают что-то новое . Вайзман заметил, что люди, считавшие себя удачливыми и, по сути, продемонстрировавшие большую везучесть на протяжении 10 лет, чаще оказывались в ситуациях, в которых что угодно могло произойти с бОльшей долей вероятности. Таким образом, они увеличивали свой шанс на удачу, чего «неудачники» не делали. «Везунчики» больше пробовали, чаще ошибались, но если они ошибались, то быстро вставали, отряхивались и продолжали пробовать . В конце концов, всё у них получалось.

Резюмируем...



Четыре основных принципа :

1. Постоянная готовность к счастливому случаю. Прекращаем концентрироваться на цели, смотрим на все возможности, которые предлагает ситуация

2. Психологическая гибкость. Ищем позитив везде. Для тренировки - каждый день стараемся найти несколько плюсов в сложной ситуации.

3. Реагируем быстро. Многие хорошие возможности стремительно пролетают мимо. Анализировать, тщательно взвешивать - не всегда есть такая роскошь.

4. Хватаем за хвост, потом разберемся. Идем на разумный риск.