Томос Украине: что решил Константинополь

Отправлено Вчера, 21:56





Предоставление автокефалии украинскому православию из вопроса церковного самоуправления за последние месяцы превратилось в важнейший политический вопрос. Священный синод Вселенского патриархата утвердил проект устава для автокефальной православной церкви в Украине, а на средину декабря ожидается проведение объединительного собора в Киеве.



В Стамбуле на заседании Священного синода Вселенского патриархата 27-29 ноября был утвержден устав автокефальной православной церкви в Украине. Как утверждает советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, который курирует автокефальный проект от президента Петра Порошенко, сам томос будет лично передан Вселенским патриархом Варфоломеем избранному предстоятелю новосозданной церковной структуры. Ни текст томоса, ни написанный на его основе устав так и не были опубликованы для широкой общественности.



В распоряжении журналистов оказался проект устава в переводе с греческого языка, переданный им источниками в церковных кругах. Выделим из этого обширного документа наиболее важные положения...





Митрополит Киевский, а не патриарх



В проекте говорится, что высшим титулом в автокефальной церкви будет митрополит Киевский: "Митрополит Киевский несет каноническую ответственность за окормление народа Божия в своей архиерейской области и, кроме того, является Председателем Архиерейского собора, Священного Синода и Предстоятелем автокефальной Православной церкви в Украине". Напомним, что многие автокефальные православные церкви возглавляются патриархами. Титул патриарха носил и Филарет, глава УПЦ (КП). Глава УПЦ (МП) Онуфрий имеет титул митрополита Киевского и всей Украины.



Можно говорить, что вводится греческая практика управления церковью: во главе ее стоит Митрополит Киевский, а не патриарх, вместо Священного Синода вводится так называемый Годовой Синод, состоящий из 12 митрополитов, которые меняются каждый год. Все остальное - система выборов архиереев, осуществление судопроизводства и т. п. - излагается по образцу устава греческих церквей.



Неформальным главой Православной церкви в Украине будет Константинопольский патриарх. Он же становится и последней инстанцией по всем важнейшим вопросам новой церкви: "По церковным вопросам огромной важности, требующих размышления и содействия … Архиерейский собор в Украине связывается со Вселенским патриархом". Если при замещении вакантной кафедры Киевской Митрополии возникнут непреодолимые проблемы, нарушающие единство Церкви, то, как говорится в документе, об этом сообщают Вселенскому Патриарху, первому в Православной Церкви, и он предпринимает действия для разрешения этой ситуации.



Также в проекте устава прописано право апелляции к Константинопольскому патриарху. Именно он будет принимать решения по конфликтным вопросам: "Архиерей, которому присуждено наказание, связанное с лишением архиерейского сана, или с низложением с кафедры, или с запретом на совершение богослужений, влекущим низложение, может воспользоваться правом апелляции к Вселенскому патриарху".



Скрытый текст





Украинская диаспора под управлением Константинополя



Еще один момент устава - ограничения на контакты с украинской диаспорой за рубежом. В тексте говорится следующее: "В православной диаспоре православные христиане-украинцы окормляются епархиальными архиереями Вселенского Патриархата". То есть вся украинская православная диаспора в церковном отношении будет подчиняться Константинополю, и украинские приходы за границей будут управляться из Фанара, а не из Киева. Украинская автокефальная церковь, в отличие от других автокефальных церквей, не сможет открывать собственные приходы на территории других стран. Как правило, автокефальные церкви сами открывают свои зарубежные приходы и сами управляют ими.



Новая автокефальная церковь будет иметь неразрывную связь с Константинопольским патриархатом, о чем говорится в тексте устава следующим образом: "Православная церковь в Украине… является членом Единой, Святой, Соборной и Апостольской церкви и неразрывно соединенной с Константинопольской матерью-церковью, а через нее со всякой иной автокефальной Православной церковью".





Святые и получение мира



Еще один интересный момент - процедура канонизации святых. Такое право является частью полномочий автокефальных церквей. Как говорится в утвержденном проекте устава для новой церкви, архиерейский собор будущей Православной церкви в Украине "заботится о получении святого мира от Матери-Константинопольской церкви, ... готовит предложение по внесению в святцы новых святых и подает его в Священный синод Вселенского патриархата", который и совершает акт канонизации.





Середина декабря



Пока сложно сказать, сохранятся ли эти пункты в нынешнем виде в последней редакции устава. Как отмечают наши источники в церковных кругах, раз его текст не был опубликован, это означает, что работа над документом продолжается.

Устроит ли устав в таком виде украинских архиереев, выступающих за автокефалию, остается открытым вопросом. Ведь на Банковой, судя по звучащим оттуда заявлениям, ждут, что участники будущего Объединительного собора украинских православных церквей безоговорочно утвердят текст, а избранный ими предстоятель должен получить томос из рук Константинопольского патриарха. И произойдет это уже скоро - 15 декабря.



