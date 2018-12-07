Bitruble.cash - партнерка на маркетплейсе до 50% от продаж

Отправлено Вчера, 18:38

Уважаемые адверты.



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У нас могут быть размещены любые товары и услуги. И по вашему запросу мы готовы всегда добавить позиции, которые у вас отлично продаются, а у нас их например пока нет.



Вы можете выбирать в какой валюте получать ваши отчисления и в каком виде.



Выплаты возможны как в любых фиатных деньгах, так и в криптовалюте, и естественно в Битрублях. (Битрубль - валюта которая принимается к оплате на bitruble.cash)



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Данная партнерка может принимать любой траф в том числе - емайл.



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