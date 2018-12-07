Бесплатный вебинар для родителей и учителей!

Ребенок не хочет ходить в школу?
Жалуется на скучные уроки?
Плохо воспринимает информацию «нудных» учебников?
Не понимает, зачем ему все эти учебные «бесполезные», с его точки зрения, знания?
Часто болеет и пропускает школу?
Ребенок занят спортивными соревнованиями и учится дистанционно?
А может, родители самостоятельно хотят «подтянуть» свое чадо по школьным предметам? А если таких предметов несколько? Как не разориться на репетиторах?
А если существуют вопросы, на которые не могут ответить педагоги, что делать в этом случае?
Вопросов может быть тысячи…. Но вот ответ на них один единственный!
Кейс–уроки были созданы, как универсальный, уникальный, инновационный продукт, позволяющий дать ребенку теоретические «школьные» знания и компетенции, а также научить его применять все эти знания в реальной жизни.
Вы можете помочь ему получать удовольствие от учебы. Это так важно… И это так просто.
Микс из школьных предметов и занимательной полезной информации, удобная инфографика, масса иллюстраций, интересные задания и много других современных обучающих приемов пробудит у ребенка интерес к учебе.
Учиться играючи, запоминать без усилий – это основные правила кейс-уроков! Только кейс-уроки могут легко и увлекательно рассказать о самом сложном простыми словами.
Регистрируйтесь на первый вебинар из цикла "Кейс-уроки — Легко - Полезно - Увлекательно!"
Цель этого вебинара:
- Показать фишки
- Раскрыть секреты быстрого запоминания
- Вывести формулу драйвовости уроков
Во время вебинаров Вы не только познакомитесь с кейс-уроками, но и получите ответы на актуальные вопросы, а своими "фишками" и секретами поделятся те, кто имеет огромный практический опыт по проведению кейс-уроков.
Вы получите много интересной информации от авторов и разработчиков кейсов, и впервые они поделятся с вами своими новыми идеями.
Итак, на Первом вебинаре Вы:
- научитесь правильно подбирать кейс-уроки
- разберетесь в секретах тайминга и тайм-менеджмента
- узнаете, как правильно проходить развертки кейс-уроков
- поймете почему кейс-уроки превосходят даже "модную" финскую систему образования
И еще очень много интересного, важного и полезного, чтобы сделать уроки самыми эффективными, мотивирующими и запоминающимися!
Прямая трансляция* первого вебинара из цикла "Кейс-уроки — Легко - Полезно - Увлекательно!" состоится 12 декабря 2018г. в 18:00 Мск.
Участие в вебинаре бесплатно!
Регистрируйтесь прямо сейчас https://goo.gl/forms/3KxzSO1kx4C2lAb93
*Ссылку на трансляцию вебинара отправим Вам на почту, указанную при регистрации, в день эфира.