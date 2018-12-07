Бесплатный вебинар для родителей и учителей!

Отправлено Сегодня, 14:53

Ребенок не хочет ходить в школу?

Жалуется на скучные уроки?

Плохо воспринимает информацию «нудных» учебников?

Не понимает, зачем ему все эти учебные «бесполезные», с его точки зрения, знания?

Часто болеет и пропускает школу?

Ребенок занят спортивными соревнованиями и учится дистанционно?

А может, родители самостоятельно хотят «подтянуть» свое чадо по школьным предметам? А если таких предметов несколько? Как не разориться на репетиторах?

А если существуют вопросы, на которые не могут ответить педагоги, что делать в этом случае?

Вопросов может быть тысячи…. Но вот ответ на них один единственный!

Кейс–уроки были созданы, как универсальный, уникальный, инновационный продукт, позволяющий дать ребенку теоретические «школьные» знания и компетенции, а также научить его применять все эти знания в реальной жизни.

Вы можете помочь ему получать удовольствие от учебы. Это так важно… И это так просто.

Микс из школьных предметов и занимательной полезной информации, удобная инфографика, масса иллюстраций, интересные задания и много других современных обучающих приемов пробудит у ребенка интерес к учебе.

Учиться играючи, запоминать без усилий – это основные правила кейс-уроков! Только кейс-уроки могут легко и увлекательно рассказать о самом сложном простыми словами.

Регистрируйтесь на первый вебинар из цикла "Кейс-уроки — Легко - Полезно - Увлекательно!"

Цель этого вебинара:

Показать фишки

Раскрыть секреты быстрого запоминания

Вывести формулу драйвовости уроков

Во время вебинаров Вы не только познакомитесь с кейс-уроками, но и получите ответы на актуальные вопросы, а своими "фишками" и секретами поделятся те, кто имеет огромный практический опыт по проведению кейс-уроков.

Вы получите много интересной информации от авторов и разработчиков кейсов, и впервые они поделятся с вами своими новыми идеями.

Итак, на Первом вебинаре Вы:

научитесь правильно подбирать кейс-уроки

разберетесь в секретах тайминга и тайм-менеджмента

узнаете, как правильно проходить развертки кейс-уроков

поймете почему кейс-уроки превосходят даже "модную" финскую систему образования

И еще очень много интересного, важного и полезного, чтобы сделать уроки самыми эффективными, мотивирующими и запоминающимися!

Прямая трансляция* первого вебинара из цикла "Кейс-уроки — Легко - Полезно - Увлекательно!" состоится 12 декабря 2018г. в 18:00 Мск.

Участие в вебинаре бесплатно!

Регистрируйтесь прямо сейчас https://goo.gl/forms/3KxzSO1kx4C2lAb93

*Ссылку на трансляцию вебинара отправим Вам на почту, указанную при регистрации, в день эфира.