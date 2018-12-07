В чем соль образовательной системы?

Отправлено Сегодня, 09:57

Здравствуйте.

Всех ли устраивает система образования и методики преподавания в школах?

Не сталкивались ли Вы, что ребенок приходит со школы и жалуется на скучные уроки, "нудные" учебники, говорит, что школьные знания "бесполезные" и в результате вообще отказывается туда ходить?

Мда, старая система образования изжила свое.

Но оказывается выход есть. Нужно добавлять интерактив и сочетать теорию с практикой!

Лично для себя открыла интерактивные кейсы для обучения. С их помощью можно объяснить ребенку самое сложное простыми словами.

К тому же кейс-уроки можно проводить не только во время школьных занятий, но и дома, со своими детьми. Это интересный и полезный способ провести время с семьей.

Ели интересно можно принять участие в бесплатном вебинаре, на котором можно больше узнать о кейсах и о том как пробудить у ребенка желание учиться) Подать заявку на участие можно тут https://goo.gl/forms/3KxzSO1kx4C2lAb93

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