Нужна помощь в Pascal!

Есть код, сторящий график, но когда задаю переменные, при любых значениях график строится по одним и тем же точкам. Помогите исправить!

Program abc;

uses graphABC;

const

W=800; H=500;

function F(x: real): real;

var

r,c:real;

begin

F:=(x+r)*(x+r)*(x+c)*(x+c);

end;

var

x0, y0,e, x, y,r,c,f xLeft, yLeft, xRight, yRight, n: integer;

a, b, fmin, fmax, x1, y1, mx, my, dx, dy, num: real;

i: byte;

s: string;

begin

Write('ввод x: ');

Readln(x);

if e >= 0 then x := (x+r)*(x+r)*(x+c)*(x+c);

if e <= 0 then x := (x+r)*(x+r)*(x+c)*(x+c);

Writeln('f(x)= ');

Readln;

SetWindowSize(W, H);

xLeft := 50;

yLeft := 50;

xRight := W - 50;

yRight := H - 50;

a := -20; b := 20; dx := 1;

fmin := -20; fmax := 20; dy := 1;

mx := (xRight-xLeft)/(b-a);

my := (yRight-yLeft)/(fmax-fmin);

x0 := trunc(abs(a)*mx)+xLeft;

y0 := yRight-trunc(abs(fmin)*my);

line(xLeft, y0, xRight+10,y0);

line(x0, yLeft-10, x0, yRight);

SetFontSize(12);

setFontColor(clBlue);

TextOut(xRight+20, y0-15, 'X');

TextOut(x0-10, yLeft-30, 'Y');

SetFontSize(8);

setFontColor(clGreen);

n := round((b - a) / dx) + 1;

for i := 1 to n do

begin

num := a + (i - 1) * dx;

x := xLeft + trunc(mx * (num - a));

Line(x, y0 - 3, x, y0 + 3);

str(Num:0:1, s);

if abs(num) > 1E-15 then

TextOut(x - TextWidth(s) div 2, y0 + 10, s)

end;

n := round((fmax - fmin) / dy) + 1;

for i := 1 to n do

begin

num := fMin + (i - 1) * dy;

y := yRight - trunc(my * (num - fmin));

Line(x0 - 3, y, x0 + 3, y);

str(num:0:0, s);

if abs(num) > 1E-15 then

TextOut(x0 + 7, y - TextHeight(s) div 2, s)

end;

TextOut(x0 - 10, y0 + 10, '0');

x1 := a;

while x1 <= b do

begin

y1 := F(x1);

x := x0 + round(x1 * mx);

y := y0 - round(y1 * my);

if (y >= yLeft) and (y <= yRight) then SetPixel(x, y, clGreen);

x1 := x1 + 0.001

end

end.