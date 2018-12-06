evobot.insta - новейший мультибот для Instagram!

Чем evobot.insta отличается от большинства других ботов для инсты? Он работает по принципу "гулялки", т.е. в зависимости от выбранных настроек, он может выполнять действия максимально приближенные к действиям реального человека! Он может зайти в аккаунт, посмотреть ленту, поставить пару лайков, может запостить несколько фото, потом пойти искать и смотреть публикации по выбраным критериям, попутно проставляя лайки, отправляя комменты и подписываясь на авторов этих публикаций. Алгоритм действий очень похож на ручной, что сводит риски санкций на минимум!
Кроме того, всё это делается под видом Android устройства. Каждому аккаунту присваиваются данные рандомного Android устройства и в последующем каждый аккаунт входит только под своим "типа" устройством. Но при этом никаких эмуляторов и, тем более, реальных устройств не используется! Софт очень легок и минимально нагружает систему!
Задания для аккаунтов могут быть запланированы на дни и время и запускаться автоматически без вмешательства пользователя. Для каждого аккаунта может быть создано множество заданий!
Аккаунты можно использовать как уже имеющиеся, так и регистрировать новые прямо в программе! А так же возможно назначение каждому аккаунту определенного прокси HTTP(s) или Socks 5, в том числе прокси с авторизацией.
evobot.insta активно развивается и дополняется новым функционалом!
Обновления уже включены в стоимость продукта!
Больше подробностей, а главное самая актуальная информация на сайте!
Для 10 участников форума скидка 30%!
Промо-коды на скидку 30%:
Сообщение отредактировал evobots: Вчера, 23:29