Удалённая работа

Отправлено Сегодня, 00:12





Минутка российской статистики...

Всего 1% населения РФ работает удаленно. При этом - они зарабатывают на 40% больше офисников!



Возникает два вопроса: почему вы не ломитесь в удаленку и как найти нужную вакансию?

Первый вопрос оставляем на вашей совести, а на второй отвечаем подробно и по пунктам:

1. Посмотрите, в первую очередь, нет ли для вас подходящей работы здесь: Посмотрите, в первую очередь, нет ли для вас подходящей работы здесь: http://info-dvd.ru/jobs

2. Если ничего не нашли у нас, следите за появлением вакансий в крупнейшем агрегаторе вакансий на удалёнку - Если ничего не нашли у нас, следите за появлением вакансий в крупнейшем агрегаторе вакансий на удалёнку - http://t.me/theyseeku

3. Повышайте квалификацию! Постоянно учитесь, учитесь и еще раз учитесь!