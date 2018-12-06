Перейти к содержимому

Фотография

Удалённая работа

Автор темы Анатолий Белоусов, Сегодня, 00:12

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 25 886 сообщений
8 301
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 00:12

Image201812060354351544054076.png
 

Минутка российской статистики... 
Всего 1% населения РФ работает удаленно. При этом - они зарабатывают на 40% больше офисников

Возникает два вопроса: почему вы не ломитесь в удаленку и как найти нужную вакансию? 
Первый вопрос оставляем на вашей совести, а на второй отвечаем подробно и по пунктам:
 
1. Посмотрите, в первую очередь, нет ли для вас подходящей работы здесь: http://info-dvd.ru/jobs
2. Если ничего не нашли у нас, следите за появлением вакансий в крупнейшем агрегаторе вакансий на удалёнку - http://t.me/theyseeku
3. Повышайте квалификацию! Постоянно учитесь, учитесь и еще раз учитесь!

 

 


  • 0

Лучшее в Рунете обучение ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСУ - https://www.infoclub.info
Известнейшее мультимедийное ИЗДАТЕЛЬСТВО - http://www.info-dvd.ru

Авторский блог АНАТОЛИЯ БЕЛОУСОВА - http://www.cyberdengi.com

На правах рекламы

Обратно в Биржа фрилансеров


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Информационная коммерция, Киберсантинг
  3. Биржа фрилансеров
  4. Правила форума