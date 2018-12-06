Удалённая работа

Минутка российской статистики...
Всего 1% населения РФ работает удаленно. При этом - они зарабатывают на 40% больше офисников!
Возникает два вопроса: почему вы не ломитесь в удаленку и как найти нужную вакансию?
Первый вопрос оставляем на вашей совести, а на второй отвечаем подробно и по пунктам:
1. Посмотрите, в первую очередь, нет ли для вас подходящей работы здесь: http://info-dvd.ru/jobs
2. Если ничего не нашли у нас, следите за появлением вакансий в крупнейшем агрегаторе вакансий на удалёнку - http://t.me/theyseeku
3. Повышайте квалификацию! Постоянно учитесь, учитесь и еще раз учитесь!