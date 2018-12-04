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Live Stream - Рекламная сеть с высоким выкупом и ценой. Видеореклама

Автор темы Live stream, 04 Дек 2018 11:07

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#1 Live stream

Live stream

    Новичок

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Отправлено 04 Декабрь 2018 - 11:07

Live Stream - Рекламная сеть с высоким выкупом и ценой.
Мы предоставляем рекламу без каких либо ограничений от поисковых систем.
•У нас нет ограничения в выкупе реклама не в начале, не в конце месяца как у других партнёрок!
•На данный момент очень много рекламы связи с Новым Годом.
 

Все Форматы Видеорекламы:​

 AutoPlay
Реклама запускается автоматически в своем плеере при открытии страницы сайта.
+ Автоматически закрывание через 30 секунд.
+ Без звука. 
+ Размер 400 x 200 Находится в углу сайта.

• PreRoll OveRoll
Обертка для вашего видео на сайте в сторонний плеер. Реклама запускается при нажатие кнопки Play. 
+ Закрытие через 30 секунд.
+ Без звука.

• Vast 2.0 Vast 3.0 Vpaid
Рекламы в собственный плеер который вы используете на сайте.
+ Автоматически закрытие через 30 секунд.
+ Без звука.

• Content-Roll
Реклама запускается в любом месте на сайте где вы установите, подходит сайтам без видео контента. 
+ Автоматически закрытие через 30 секунд.
+ Без звука.

Цены: от 90р за 1000 просмотров. Любой формат по одной цене!
Выплата: Раз в неделю автоматически на Webmoney без задержки.
Условия:Принимаем сайты всех тематик.

Контакты:
Mail: live_stream@list.ru
Skype: live_stream_5


Присоединяйтесь к нам и протестируй и убедитесь что высокий выкуп и цена.
Код и личный кабинет выдается моментально после проверки сайта.

 


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На правах рекламы

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