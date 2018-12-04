Live Stream - Рекламная сеть с высоким выкупом и ценой. Видеореклама

Отправлено 04 Декабрь 2018 - 11:07

Live Stream - Рекламная сеть с высоким выкупом и ценой.

•Мы предоставляем рекламу без каких либо ограничений от поисковых систем.

•У нас нет ограничения в выкупе реклама не в начале, не в конце месяца как у других партнёрок!

•На данный момент очень много рекламы связи с Новым Годом.



Все Форматы Видеорекламы:​

• AutoPlay

Реклама запускается автоматически в своем плеере при открытии страницы сайта.

+ Автоматически закрывание через 30 секунд.

+ Без звука.

+ Размер 400 x 200 Находится в углу сайта.



• PreRoll OveRoll

Обертка для вашего видео на сайте в сторонний плеер. Реклама запускается при нажатие кнопки Play.

+ Закрытие через 30 секунд.

+ Без звука.



• Vast 2.0 Vast 3.0 Vpaid

Рекламы в собственный плеер который вы используете на сайте.

+ Автоматически закрытие через 30 секунд.

+ Без звука.



• Content-Roll

Реклама запускается в любом месте на сайте где вы установите, подходит сайтам без видео контента.

+ Автоматически закрытие через 30 секунд.

+ Без звука.



Цены: от 90р за 1000 просмотров. Любой формат по одной цене!

Выплата: Раз в неделю автоматически на Webmoney без задержки.

Условия:Принимаем сайты всех тематик.



Контакты:

Mail: live_stream@list.ru

Skype: live_stream_5





Присоединяйтесь к нам и протестируй и убедитесь что высокий выкуп и цена.

Код и личный кабинет выдается моментально после проверки сайта.