Инвестиции в Асинхронные моторы Дуюнова.

Перспективный российская компания в сфере хайтек "Моторы Дуюнова" (Славянка) ищет частных инвесторов.
Мы разрабатываем самые современные асинхронные электродвигатели с широкой областью применения. Уникальные характеристики.
Полтора года активного привлечения инвестиций. Уже оборудована современная лаборатория, начато мелкосерийное производство, в процессе организации строительства научного центра и крупного производства полного цикла по выпуску моторов.
Частным инвесторам предлагаются доли в компании. Обмен на акции при выходе на IPO.
Условия и возможности инвестирования:
1. Для физических и юридических лиц без ограничений.
2. Покупка долей компании разработчика (через фонд).
3. Инвестирование в корневую технологию.
4. Краудинвестинг (открытое венчурное частное инвестирование)
5. Разовые инвестиции
6. Инвестиции в рассрочку на 10 месяцев
7. Выход на IPO
Более подробную информацию можно узнать здесь: https://www.motor-duyunova.ru/