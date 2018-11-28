Инвестиции в Асинхронные моторы Дуюнова.

Отправлено Сегодня, 15:05

Перспективный российская компания в сфере хайтек "Моторы Дуюнова" (Славянка) ищет частных инвесторов.

Мы разрабатываем самые современные асинхронные электродвигатели с широкой областью применения. Уникальные характеристики.

Полтора года активного привлечения инвестиций. Уже оборудована современная лаборатория, начато мелкосерийное производство, в процессе организации строительства научного центра и крупного производства полного цикла по выпуску моторов.

Частным инвесторам предлагаются доли в компании. Обмен на акции при выходе на IPO.

Условия и возможности инвестирования:

1. Для физических и юридических лиц без ограничений.

2. Покупка долей компании разработчика (через фонд).

3. Инвестирование в корневую технологию.

4. Краудинвестинг (открытое венчурное частное инвестирование)

5. Разовые инвестиции

6. Инвестиции в рассрочку на 10 месяцев

7. Выход на IPO