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Инвестиции в Асинхронные моторы Дуюнова.

Автор темы dMotors, Сегодня, 15:05

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#1 dMotors

dMotors

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Отправлено Сегодня, 15:05

Перспективный российская компания в сфере хайтек "Моторы Дуюнова" (Славянка) ищет частных инвесторов. 
Мы разрабатываем самые современные асинхронные электродвигатели с широкой областью применения. Уникальные характеристики.
Полтора года активного привлечения инвестиций. Уже оборудована современная лаборатория, начато мелкосерийное производство, в процессе организации строительства научного центра и крупного производства полного цикла по выпуску моторов.
Частным инвесторам предлагаются доли в компании. Обмен на акции при выходе на IPO.
 
 
Условия и возможности инвестирования:
 
1. Для физических и юридических лиц без ограничений.
 
2. Покупка долей компании разработчика (через фонд).
 
3. Инвестирование в корневую технологию.
 
4. Краудинвестинг (открытое венчурное частное инвестирование)
 
5. Разовые инвестиции 
 
6. Инвестиции в рассрочку на 10 месяцев
 
7. Выход на IPO
 
 
Более подробную информацию можно узнать здесь: https://www.motor-duyunova.ru/

 


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