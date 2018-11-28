Какая цель компании MyChargeBack

Согласно Закону зарубежные финансовые учреждения и другие компании, где обсуждается трейдинг, чарджбек и т. д. не имеют права предоставлять услуги на территории РФ без соответствующей лицензии. А компания Cactil, сосредоточенная в США, и которой принадлежит MyChargeBack, не имеет подобного документа.

Менеджер компании, уверяя, что компания профессионал в чарджбеке и сможет вернуть все кровные, что запрашивает? Правильно, информацию. Причем происходит очень детальный сбор данных о клиенте. Тут и обоснование есть – чем больше MyChargeBack будет знать о клиенте, тем больше шансов успешного чарджбека. Люди, как правило, верят такому принципу и сливают организации все, начиная с копий личных документов, договоров, истории трейдинга, выписок с банка, заканчивая максимально полным описанием места проживания, сферой деятельности, источников дохода и так далее. Другими словами, у MyChargeBack «на руках» полный пакет данных. Только вот вопрос, в каких целях она собирается использовать доступные ей данные?