Какая цель компании MyChargeBack

MyChargeBack запустила достаточно обширную маркетинговую компанию в сети, ориентированную на пользователей постсоветского пространства. Куда не посмотри, повсюду натыкаешься как не на заказные статьи на различных сайтах, так на хвалебные комментарии на форумах. Учитывая такое огромное количество заказного труда, реального грамотного сайта у компании нет. И, в целом, если проанализировать работу MyChargeBack, возникает очень много вопросов. Предлагаю разобрать самые интересные.
- Компания MyChargeBack не имеет никакого официального разрешения на реализацию деятельности на территории Российской Федерации. Когда клиент просит отправить договор на сотрудничество, ему приходит сбор непонятной информации. Так как это не договор, это просто письмо-соглашение, которое составлено по непонятным законам и не имеет какой-либо ценности.
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Откуда тогда такое количество положительных отзывов? Все просто. Боты пишут позитив, при этом реальные отзывы с жалобами и действительной ситуацией удаляют из сети.
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Согласно Закону зарубежные финансовые учреждения и другие компании, где обсуждается трейдинг, чарджбек и т. д. не имеют права предоставлять услуги на территории РФ без соответствующей лицензии. А компания Cactil, сосредоточенная в США, и которой принадлежит MyChargeBack, не имеет подобного документа.
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Менеджер компании, уверяя, что компания профессионал в чарджбеке и сможет вернуть все кровные, что запрашивает? Правильно, информацию. Причем происходит очень детальный сбор данных о клиенте. Тут и обоснование есть – чем больше MyChargeBack будет знать о клиенте, тем больше шансов успешного чарджбека. Люди, как правило, верят такому принципу и сливают организации все, начиная с копий личных документов, договоров, истории трейдинга, выписок с банка, заканчивая максимально полным описанием места проживания, сферой деятельности, источников дохода и так далее. Другими словами, у MyChargeBack «на руках» полный пакет данных. Только вот вопрос, в каких целях она собирается использовать доступные ей данные?