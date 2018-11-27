Оржевский Артем Олегович - аферист и мошенник

Отправлено Сегодня, 12:34

Оржевский Артем Олегович (Artem Orzhevskiy) 22.02.1985 года рождения. Представляется помощником и другом депутата, различными путями входит в доверие, утверждает, что имеет крупный брокерский бизнес и влиятельных друзей. Затем втягивает в аферы предлагая выгодные инвестиции в несуществующий бизнес по торговле валютными парами. Получив деньги выводит их в офшоры, а после избегает встреч, не отвечает на звонки и сообщения, угрожает друзьями. Сейчас находится в международном розыске по линии Интерпола.

Будьте бдительны не поддавайтесь на его заманчивые "бизнес-идеи"!

Сообщение отредактировал Ostapp: Сегодня, 12:35