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Оржевский Артем Олегович - аферист и мошенник

Автор темы Ostapp, Сегодня, 12:34

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#1 Ostapp

Ostapp

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Отправлено Сегодня, 12:34

Оржевский Артем Олегович (Artem Orzhevskiy) 22.02.1985 года рождения. Представляется помощником и другом депутата, различными путями входит в доверие, утверждает, что имеет крупный брокерский бизнес и влиятельных друзей. Затем втягивает в аферы предлагая выгодные инвестиции в несуществующий бизнес по торговле валютными парами. Получив деньги выводит их в офшоры, а после избегает встреч, не отвечает на звонки и сообщения, угрожает друзьями. Сейчас находится в международном розыске по линии Интерпола.

 

Будьте бдительны не поддавайтесь на его заманчивые "бизнес-идеи"!


Сообщение отредактировал Ostapp: Сегодня, 12:35

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