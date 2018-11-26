Профессиональные услуги SEO оптимизации и таргетированной реклам

Отправлено Вчера, 12:38

Redbird Digital - компания, которая занимается СЕО оптимизацией и специализированным обслуживанием любых потребностей в сфере рекламы в Интернете.

Мы имеем опыт сотрудничества как с масштабными, так и с небольшими проектами, в сфере бизнеса и информационного характера из более чем 23 разнообразных сегментов.

В работе мы руководствуемся принципами честности и открытости. Мы ставим своей целью качественное выполнение работы, при этом рассказывая, что и для чего необходимо осуществить, предоставляя полные и детальные отчеты с отображением динамики продвижения.

Одним из самых важных преимуществ является оценка KPI, включая отчет возврата инвестиций ROI. Приоритетным в нашей работе являются целевые посетители и их конверсия в реальные заказы товаров/услуг наших клиентов.

В первый месяц формируется и заверяется подробный план - Roadmap, обеспечивающий максимальную отчетность и эффективность нашей работы.

Чтобы вы оценили качество наших услуг мы предлагаем бесплатный СЕО аудит, который будет являться руководством по первичной оптимизации.

Цены от 25 000 включая бюджет на обратные ссылки и уникальные тексты.

Полный перечень услуг предоставляем под запрос с детализацией по всем рабочим аспектам: технической частью, юзабилити и поведенческими факторами, работой с ссылочной массой.



Видео отзывы:



https://youtu.be/oru3aIJ9tv4

https://youtu.be/UzxjxWD98y0

https://youtu.be/4R-4R8mIxoM



Наши контакты:

Телефон: +7 (499) 283-99-39

WhatsApp, Telegram, Viber: +7 (499) 283-99-39

Почта: info@redbird.digital

Site: http://redbird.digital