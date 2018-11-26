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Профессиональные услуги SEO оптимизации и таргетированной реклам

Автор темы REDBIRD, Вчера, 12:38

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В теме одно сообщение

#1 REDBIRD

REDBIRD

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 12:38

Redbird Digital - компания, которая занимается СЕО оптимизацией и специализированным обслуживанием любых потребностей в сфере рекламы в Интернете.
Мы имеем опыт сотрудничества как с масштабными, так и с небольшими проектами, в сфере бизнеса и информационного характера из более чем 23 разнообразных сегментов.
В работе мы руководствуемся принципами честности и открытости. Мы ставим своей целью качественное выполнение работы, при этом рассказывая, что и для чего необходимо осуществить, предоставляя полные и детальные отчеты с отображением динамики продвижения.
Одним из самых важных преимуществ является оценка KPI, включая отчет возврата инвестиций ROI. Приоритетным в нашей работе являются целевые посетители и их конверсия в реальные заказы товаров/услуг наших клиентов.
В первый месяц формируется и заверяется подробный план - Roadmap, обеспечивающий максимальную отчетность и эффективность нашей работы.
Чтобы вы оценили качество наших услуг мы предлагаем бесплатный СЕО аудит, который будет являться руководством по первичной оптимизации.
Цены от 25 000 включая бюджет на обратные ссылки и уникальные тексты.
Полный перечень услуг предоставляем под запрос с детализацией по всем рабочим аспектам: технической частью, юзабилити и поведенческими факторами, работой с ссылочной массой.

Видео отзывы:

https://youtu.be/oru3aIJ9tv4
https://youtu.be/UzxjxWD98y0
https://youtu.be/4R-4R8mIxoM

Наши контакты:
Телефон: +7 (499) 283-99-39
WhatsApp, Telegram, Viber: +7 (499) 283-99-39
Почта: info@redbird.digital
Site: http://redbird.digital

 


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#2 REDBIRD

REDBIRD

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 18:41

Просьба к модераторам - исправить номер "WhatsApp, Телеграм, Вайбер" на +7 (926) 992-75-15 
(Номер телефона указан верно). Мне недоступно редактирование. Заранее благодарю.

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