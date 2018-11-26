Здравствуйте!
Меня зовут Ольга. Бесплатно настрою рекламу в РСЯ за отзыв о моей работе.
Что входит в мою работу:
- Аудит сайта с анализом конкурентов
- Настройка тестовой РК (подбор ключей, настройка по возрасту, региону показа, при необходимости настройка геолокации по радиусу и полигону, создание графических и текстово-графических объявлений, написание заголовков, текста и прочие необходимые настройки)
- После завершения теста, предоставлю все отчеты с предложениями по оптимизации
- Если рекламная компания уже ранее была настроена, то сделаю аудит РК и предложения по её оптимизации.
С Уважением, Ольга.