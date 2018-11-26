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Бесплатно настрою рекламу в РСЯ за отзыв о моей работе

Автор темы ОльгаRSYa, Сегодня, 10:44

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#1 ОльгаRSYa

ОльгаRSYa

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Отправлено Сегодня, 10:44

Здравствуйте!

 

Меня зовут Ольга. Бесплатно настрою рекламу в РСЯ за отзыв о моей работе.

 

Что входит в мою работу:

 

- Аудит сайта с анализом конкурентов

 

- Настройка тестовой РК (подбор ключей, настройка по возрасту, региону показа, при необходимости настройка геолокации по радиусу и полигону, создание графических и текстово-графических объявлений, написание заголовков, текста и прочие необходимые настройки)

 

- После завершения теста, предоставлю все отчеты с предложениями по оптимизации

 

- Если рекламная компания уже ранее была настроена, то сделаю аудит РК и предложения по её оптимизации.

 

С Уважением, Ольга.

 

 

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