Отправлено Сегодня, 10:44

Здравствуйте!

Меня зовут Ольга. Бесплатно настрою рекламу в РСЯ за отзыв о моей работе.

Что входит в мою работу:

- Аудит сайта с анализом конкурентов

- Настройка тестовой РК (подбор ключей, настройка по возрасту, региону показа, при необходимости настройка геолокации по радиусу и полигону, создание графических и текстово-графических объявлений, написание заголовков, текста и прочие необходимые настройки)

- После завершения теста, предоставлю все отчеты с предложениями по оптимизации

- Если рекламная компания уже ранее была настроена, то сделаю аудит РК и предложения по её оптимизации.

С Уважением, Ольга.