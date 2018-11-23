Накрутка в инстаграм СУПЕРНАКРУТКА.РФ

№1 сервис по накрутке Инстаграм, вконтакте ютуб, фейсбук, телеграм!
Мы - сервис по накрутке лайков, комментариев, подписчиков без списаний, а также зрителей на прямой эфир в инстаграме!
Наши преимущества и почему нам стоит доверять:
- В нашем сервисе более 50 000 клиентов;
- Мы выполнили более 800 000 заказов на накрутку;
- 30% от всех пользователей являются нашими постоянными клиентами;
- Мы компенсируем все отписки (на определенных тарифах)
Для своих клиентов мы предлагаем следующие цены
1000 лайков 3 рубля
1000 подписчиков 10 рублей
1000 просмотров 1 рубль