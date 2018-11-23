Накрутка в инстаграм СУПЕРНАКРУТКА.РФ

Отправлено Сегодня, 03:12

№1 сервис по накрутке Инстаграм, вконтакте ютуб, фейсбук, телеграм!

http://Супернакрутка.рф

Мы - сервис по накрутке лайков, комментариев, подписчиков без списаний, а также зрителей на прямой эфир в инстаграме!

Наши преимущества и почему нам стоит доверять:

В нашем сервисе более 50 000 клиентов;

клиентов; Мы выполнили более 800 000 заказов на накрутку;

заказов на накрутку; 30% от всех пользователей являются нашими постоянными клиентами;

от всех пользователей являются нашими постоянными клиентами; Мы компенсируем все отписки (на определенных тарифах)

Для своих клиентов мы предлагаем следующие цены

1000 лайков 3 рубля

1000 подписчиков 10 рублей

1000 просмотров 1 рубль