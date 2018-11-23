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Накрутка в инстаграм СУПЕРНАКРУТКА.РФ

Автор темы Alex12ya, Сегодня, 03:12

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#1 Alex12ya

Alex12ya

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Отправлено Сегодня, 03:12

№1 сервис по накрутке Инстаграм, вконтакте  ютуб, фейсбук, телеграм!

http://Супернакрутка.рф

 

 

 

Мы - сервис по накрутке лайков, комментариев, подписчиков без списаний, а также зрителей на прямой эфир в инстаграме!

 

Наши преимущества и почему нам стоит доверять:

 

  • В нашем сервисе более 50 000 клиентов;

     

  • Мы выполнили более 800 000 заказов на накрутку;

     

  • 30% от всех пользователей являются нашими постоянными клиентами;

     

  • Мы компенсируем все отписки (на определенных тарифах)

     

Для своих клиентов мы предлагаем следующие цены

1000 лайков 3 рубля 

1000 подписчиков 10 рублей

1000 просмотров 1 рубль


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