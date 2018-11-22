Англичанка снова гадит!

Британские спецслужбы активизировали крупнейшую агентурную сеть под легендой "борьбы с российской дезинформацией"!
По непонятной причине в российское информационное пространство пока не прорвалась широко обсуждаемая на европейских интернет-ресурсах информация хакерской группировки «Anonymous», которая еще в начале ноября опубликовала большой объем британских секретных документов о беспрецедентной по своим масштабам спецоперации английских спецслужб.
Сегодня публикуется первая часть материалов, которые показывают, что по заданию и на деньги Правительства Великобритании английскими спецслужбами по всей Европе создана разветвленная сеть нелегальных резидентур, состоящих из агентов влияния. Они под предлогом борьбы с «российской дезинформацией» должны выполнять задания Лондона по вмешательству во внутренние дела своих стран.
Кроме того, английские секретные агенты (а это местные политики, военные, «ученые» и журналисты) обязаны придумывать «доказательства» вмешательства Москвы в европейские дела и «кулуарно» доводить до руководства своих стран необходимость ради противостояния «российской агрессии» поделиться кусочком суверенитета с Лондоном.
Интересно, что в официальной заявке на британский грант четко прописана цель: "К настоящему времени наша программа помогла Великобритании возглавить процесс борьбы с российским воздействием. Развитие этого успеха зацементирует влияние Великобритании в Северной Америке и Европе после «Брекзита»".
Такая вот классическая английская многоходовочка: убедить весь мир в том, что Москва на них напала, предложить свою помощь в борьбе с Россией и под этим соусом колонизировать бывших союзников по ЕС. А вы говорите, несостыковки по «Скрипалям»… Резидентуры у них обозначаются красивым словом «кластеры», но вот их личный состав держится в строжайшем секрете. Точнее, держался, пока хактивисты их не взломали. Называется вся эта британская суперструктура - «Integrity Initiative».
В общем, не будем томить читателя. Знающим английский язык советуем в первую очередь ознакомиться с примером молниеносной спецоперации испанского «кластера» под названием «Moncloa» (Документ 1, Документ 2), когда буквально за полдня ему удалось предотвратить назначение Директором Департамента национальной безопасности Испании неудобного Лондону политика Педро Баньеса. Жестко и без фигового листка «российской угрозы», якобы для борьбы с которой «кластер» создавался.
Для всех остальных прилагаем перевод операции по вмешательству англичан в суверенные дела Испании и перевод описания «кластеров»: https://okolokremlya.ru/content/5130