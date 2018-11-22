Англичанка снова гадит!

Отправлено Вчера, 14:54

Британские спецслужбы активизировали крупнейшую агентурную сеть под легендой "борьбы с российской дезинформацией"!

По непонятной причине в российское информационное пространство пока не прорвалась широко обсуждаемая на европейских интернет-ресурсах информация хакерской группировки «Anonymous», которая еще в начале ноября опубликовала большой объем британских секретных документов о беспрецедентной по своим масштабам спецоперации английских спецслужб.

Сегодня публикуется первая часть материалов, которые показывают, что по заданию и на деньги Правительства Великобритании английскими спецслужбами по всей Европе создана разветвленная сеть нелегальных резидентур, состоящих из агентов влияния. Они под предлогом борьбы с «российской дезинформацией» должны выполнять задания Лондона по вмешательству во внутренние дела своих стран.

Кроме того, английские секретные агенты (а это местные политики, военные, «ученые» и журналисты) обязаны придумывать «доказательства» вмешательства Москвы в европейские дела и «кулуарно» доводить до руководства своих стран необходимость ради противостояния «российской агрессии» поделиться кусочком суверенитета с Лондоном.

Интересно, что в официальной заявке на британский грант четко прописана цель: "К настоящему времени наша программа помогла Великобритании возглавить процесс борьбы с российским воздействием. Развитие этого успеха зацементирует влияние Великобритании в Северной Америке и Европе после «Брекзита»".

Такая вот классическая английская многоходовочка: убедить весь мир в том, что Москва на них напала, предложить свою помощь в борьбе с Россией и под этим соусом колонизировать бывших союзников по ЕС. А вы говорите, несостыковки по «Скрипалям»… Резидентуры у них обозначаются красивым словом «кластеры», но вот их личный состав держится в строжайшем секрете. Точнее, держался, пока хактивисты их не взломали. Называется вся эта британская суперструктура - «Integrity Initiative».

В общем, не будем томить читателя. Знающим английский язык советуем в первую очередь ознакомиться с примером молниеносной спецоперации испанского «кластера» под названием «Moncloa» ( Документ 1 Документ 2 ), когда буквально за полдня ему удалось предотвратить назначение Директором Департамента национальной безопасности Испании неудобного Лондону политика Педро Баньеса. Жестко и без фигового листка «российской угрозы», якобы для борьбы с которой «кластер» создавался.