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Партнерская программа №1: по ремонту компьютерной и бытовой техники! (

Автор темы FSSpartner, Сегодня, 13:03

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#1 FSSpartner

FSSpartner

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Отправлено Сегодня, 13:03

Официальная партнерская программа по ремонту компьютеров и бытовой техники!

Хотим Вам предложить стать участником самой крупной партнерской программы на территории Российской Федерации и Республики Беларусь по ремонту компьютерной и бытовой техники! Наши партнеры ежедневно зарабатывают сотни тысяч рублей в 50 регионах, получая вознаграждения в размере фиксированных 1000 рублей за каждого целевого клиента! Так же для активных партнеров возможен вариант работы по процентной ставки!

У нас уже есть ВСЕ, для Вашего бизнеса:
- Свой единый кол – центр, который работает по двум направлениям (ремонт компьютерной и бытовой техники)
- Более 50 официальных филиалов и сервисных центров по всей России, причем их количество ежегодно увеличивается.
- Большой штат выездных мастеров, доступных ежедневно
- Полный контроль качества и 100% гарантия для всех клиентов
- Полная статистика по каждому клиенту партнера
- Еженедельные партнерские выплаты
- Ежедневные консультации и помощь каждому партнеру

Присоединившись к нашей партнерской программе, Вы автоматически становитесь ее полноправным участником. И все что Вам, останется, это только привлекать целевых клиентов, чтобы получать по 1000 рублей за каждого из них!

Список городов, по которым партнеры могут передавать заявки и зарабатывать:
Россия 
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, ТюменьОмск, Красноярск, ПермьТольяттиСаратов, Ростов-на-Дону, КраснодарУфа, Волгоград, Воронеж, ОренбургНабережные Челны, Ижевск, Ульяновск, Магнитогорск, Барнаул, КемеровоНовокузнецк, Калининград, Сочи, Тверь, Иркутск, Ярославль, Астрахань, Рязань, ПензаОрелСевастополь, Иваново, ЛипецкБрянскТулаКостромаСалаватСтерлитамакТаганрогНовочеркасскАзовТамбовНижнекамск, Кострома.
Беларусь 
Минск

Работаем по областям!
В области каждого из представленных городов, так же принимаются заявки от партнеров. До 50 км (маршрут) - бесплатно, далее обсуждается с клиентом.


Официальный представитель на форуме
Для регистрации в партнерской программе, свяжитесь со мной наиболее удобным для вас способом:
тел.: 89312584560
mail: morozov@fss.su
Skype: GamingBet
Telegram: 89111817188
Сайт компании: http://fss.su

 

 

 


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