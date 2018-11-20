Партнерская программа №1: по ремонту компьютерной и бытовой техники! (

Отправлено Сегодня, 13:03

Официальная партнерская программа по ремонту компьютеров и бытовой техники!



Хотим Вам предложить стать участником самой крупной партнерской программы на территории Российской Федерации и Республики Беларусь по ремонту компьютерной и бытовой техники! Наши партнеры ежедневно зарабатывают сотни тысяч рублей в 50 регионах, получая вознаграждения в размере фиксированных 1000 рублей за каждого целевого клиента! Так же для активных партнеров возможен вариант работы по процентной ставки!



У нас уже есть ВСЕ, для Вашего бизнеса:

- Свой единый кол – центр, который работает по двум направлениям (ремонт компьютерной и бытовой техники)

- Более 50 официальных филиалов и сервисных центров по всей России, причем их количество ежегодно увеличивается.

- Большой штат выездных мастеров, доступных ежедневно

- Полный контроль качества и 100% гарантия для всех клиентов

- Полная статистика по каждому клиенту партнера

- Еженедельные партнерские выплаты

- Ежедневные консультации и помощь каждому партнеру



Присоединившись к нашей партнерской программе, Вы автоматически становитесь ее полноправным участником. И все что Вам, останется, это только привлекать целевых клиентов, чтобы получать по 1000 рублей за каждого из них!



Список городов, по которым партнеры могут передавать заявки и зарабатывать:

Россия

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Тюмень, Омск, Красноярск, Пермь, Тольятти, Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Уфа, Волгоград, Воронеж, Оренбург, Набережные Челны, Ижевск, Ульяновск, Магнитогорск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Калининград, Сочи, Тверь, Иркутск, Ярославль, Астрахань, Рязань, Пенза, Орел, Севастополь, Иваново, Липецк, Брянск, Тула, Кострома, Салават, Стерлитамак, Таганрог, Новочеркасск, Азов, Тамбов, Нижнекамск, Кострома.

Беларусь

Минск



Работаем по областям!

В области каждого из представленных городов, так же принимаются заявки от партнеров. До 50 км (маршрут) - бесплатно, далее обсуждается с клиентом.





Официальный представитель на форуме

Для регистрации в партнерской программе, свяжитесь со мной наиболее удобным для вас способом:

тел.: 89312584560

mail: morozov@fss.su

Skype: GamingBet

Telegram: 89111817188

Сайт компании: http://fss.su