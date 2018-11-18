Продажа схем заработка

Тему создаю сразу на 10+ сайтах. Первый покупатель есть, я попросил его оставить отзыв, поэтому он может повторяться на разных форумах. Все доказательства наличия схемы и факта её продажи готов предоставить. Переписка с покупателем, часть записи разговора в скайпе, скрины вывода денег лично мной. Все, что вашей душе будет угодно. А теперь ближе к делу.



Сегодня хочу представить вашему вниманию на 99% белую, пассивную схему по заработку. Лично у меня в сутки получается не меньше 11.500 ₽, но для достижения такого результата у меня ушло три месяца на изучение всех аспектов и особенностей данной схемы. Как итог, начав на втором аккаунте с нуля, мне удалось достигнуть такого же ежедневного профита через три дня. Мог бы быстрее, но, откровенно говоря, ленился. Вернусь, пожалуй, к прозрачности схемы. Почему именно 99%, а не вся сотня? Ответ на поверхности - схема абсолютно полностью легальна, никто не посадит за нее, вы не нарушаете никаких законов ни в одной из стран или городов мира, но она нарушает правила сервиса, которым вы будете пользоваться. Из этих нарушений и получились три месяца упорного труда. В течение этих трех месяцев я полностью посвятил все свое свободное время попыткам обойти систему на достаточном для очень хорошей прибыли уровне. Что в итоге? У меня вышло. Сейчас мне известны абсолютно все, даже самые крохотные и незаметные детали, которые могли бы привести к бану. Нет, серьезно, мной были выявлены все возможные ошибки. Выявлены путем допуска этих ошибок. Но, кладя руку на сердце, с уверенностью могу сказать, что не жалею ни секунды потраченной на эту схему, также как и не жалею о потраченных в ходе добычи информации денег. А их было потрачено очень много. Больше 200.000 ₽. Кстати, я как-то слишком страшно описал устрашающе-карающий бан. Его не стоит бояться. При бане одного аккаунта можно спокойно завести новый, это не будет стоить ни копейки. Но на разных этапах будут разные последствия. Самые неприятные - заберут заработанные деньги. Но, как говорилось ранее, все это просчитано. При покупке схемы вам будет рассказан и показан абсолютно каждый уголок и щель в этой системе. Я не просто объясню как с ней работать, вы получите четкий мануал, состоящий из ступеней, следуя которым выйдете на прибыль. Сразу отвечу на вопрос, а зачем, собственно, я делюсь этой схемой, если могу продолжать с ней работать и спокойно существовать за ее счет? А я и буду продолжать с ней работать. Это не конкурентная среда. Нам не придется бороться за одного клиента или одну заявку. Принять один и тот же заказ может разом хоть тысяча человек, именно поэтому не вижу смысла не заработать дополнительно денег, попутно давая возможность вам очень солидно повысить собственный капитал, в худшем случае, на 150.000 ₽ в месяц. А вы в этом что-то плохое видите? Расскажу подробнее о схеме, как, что, зачем, куда, постараюсь ответить на все вопросы, которые возникали у меня самого в ходе самообучения:



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ОСНОВНАЯ ПЛОЩАДКА РАБОТЫ: ВКОНТАКТЕ



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Как и говорил, не посадят ни при каких условиях. Это полностью белая и легальная схема. Не относится к интернет-мошенничеству. Мы просто пользуемся дырой в системе, которая не закроется никогда, поскольку без этой дыры сервис умрет. Такая вот утопия, но главное - кормит прибылью



Полностью пассивная схема. Наладьте систему выхода на профит, в чем я полностью вам помогу и можете идти заниматься другими делами. Вашего участия в процессе не требуется.



Для старта могут потребоваться вложения. В моем случае они были не нужны, но у меня был ключевой актив, который играет главную роль в этой схеме. Чуть позже расскажу о нем. Когда я начинал, каждые 100₽ вложенные приносили мне 300₽ чистого профита. Итого у меня лежало в кармане 400₽. Сейчас я не вкладываю ничего и имею ту же самую 300%-400% прибыль. Для старта потребуется около 1000₽-1500₽, дальше выходите на профит и убираете лишние звенья, на которые первые пару кругов будете тратить деньги. Как итог, после вычеркивания затрат на эти звенья, вкладывать

не