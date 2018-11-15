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Leo.cash - партнерская программа для владельцев сайтов.

Автор темы LeoCash, Сегодня, 07:47

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#1 LeoCash

LeoCash

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 07:47

Приветствуем, уважаемые форумчане!
 

Leo.cash - инновационная платформа, разработанная специально для владельцев сайтов. Деятельность Leo.cash направлена на монетизацию трафика с сайтов со всего мира при помощи рассылки push-рекламы. Целью нашей партнерской программы является установление связи между рекламодателями и вебмастерами для взаимовыгодного сотрудничества.

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Модель работы 
Revshare – оплата за клики подписавшихся пользователей по push-рекламе со ставками по максимальному тарифу (90%). 

Основные инструменты 
Standard- стандартная форма подписки на push-уведомление без каких-либо ограничений доступа к контенту.
PageLocker- инструмент, ограничивающий доступ к контенту ресурса до совершения подписки на push-уведомление конечным пользователем.
ContentLocker- инструмент, который ограничивает доступ к одному/нескольким фрагментам контента или не допускает совершать какое-либо действие.

Отслеживание статистики
В системе предусмотрен интуитивно-понятный  трекер, позволяющий отслеживать все необходимые статистические данные в режиме реального времени.
В случае необходимости у Партнера есть возможность настроить сторонний трекер.

Поддерживаемые операционные системы и браузеры
Браузеры:  
Десктопные - Google Chrome, Opera, Yandex, Mozilla, Safari. 
Мобильные- Google Chrome, Opera, Samsung browser, Android browser.
Операционные системы:  Windows, Mac OS, Linux, Android

Выплаты
Выплаты проводятся каждую пятницу по запросам прошедшей недели.
Поддерживаемые платежные системы: ePaymants, WebMoney, Yandex, Qiwi, BTC, Wire Transfer, Переводы на банковские карты Visa и MasterCard.
 

Главные преимущества

  • Монетизация с высококачественной нативной рекламой.
  • Отсутствие конфликта с другими видами монетизации, позволяющее использовать услуги

сервиса, как дополнительный источник заработка.

  • Отсутствие конфликта с поисковыми системами.
  • Принимаются сайты с любой тематикой.
  • Конвертация трафика со всех стран мира в любых объемах.
  • Квалифицированные специалисты технической поддержки проконсультируют по всем вопросам.
  • Индивидуальный подход к каждому веб мастеру.
  • Интуитивно-понятный интерфейс в личном кабинете со всеми условиями для комфорта Вебмастеров.
  • Еженедельные выплаты без задержек.

Наша команда не перестает работать над созданием новых инструментов для увеличения возможностей получить высокую прибыль. Мы всегда готовы рассмотреть и реализовать Ваши предложения!

По всем вопросам и предложениям обращайтесь по следующим контактам:

Техподдержка:
Mail:  support@leo.cash
Skype:  support@leo.cash
Telegram: @Leo_cash

Маркетинг:
Mail:  marketing@leo.cash

 


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