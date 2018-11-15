Leo.cash - партнерская программа для владельцев сайтов.

Приветствуем, уважаемые форумчане!
Leo.cash - инновационная платформа, разработанная специально для владельцев сайтов. Деятельность Leo.cash направлена на монетизацию трафика с сайтов со всего мира при помощи рассылки push-рекламы. Целью нашей партнерской программы является установление связи между рекламодателями и вебмастерами для взаимовыгодного сотрудничества.
Модель работы
Revshare – оплата за клики подписавшихся пользователей по push-рекламе со ставками по максимальному тарифу (90%).
Основные инструменты
Standard- стандартная форма подписки на push-уведомление без каких-либо ограничений доступа к контенту.
PageLocker- инструмент, ограничивающий доступ к контенту ресурса до совершения подписки на push-уведомление конечным пользователем.
ContentLocker- инструмент, который ограничивает доступ к одному/нескольким фрагментам контента или не допускает совершать какое-либо действие.
Отслеживание статистики
В системе предусмотрен интуитивно-понятный трекер, позволяющий отслеживать все необходимые статистические данные в режиме реального времени.
В случае необходимости у Партнера есть возможность настроить сторонний трекер.
Поддерживаемые операционные системы и браузеры
Браузеры:
Десктопные - Google Chrome, Opera, Yandex, Mozilla, Safari.
Мобильные- Google Chrome, Opera, Samsung browser, Android browser.
Операционные системы: Windows, Mac OS, Linux, Android
Выплаты
Выплаты проводятся каждую пятницу по запросам прошедшей недели.
Поддерживаемые платежные системы: ePaymants, WebMoney, Yandex, Qiwi, BTC, Wire Transfer, Переводы на банковские карты Visa и MasterCard.
Главные преимущества
- Монетизация с высококачественной нативной рекламой.
- Отсутствие конфликта с другими видами монетизации, позволяющее использовать услуги
сервиса, как дополнительный источник заработка.
- Отсутствие конфликта с поисковыми системами.
- Принимаются сайты с любой тематикой.
- Конвертация трафика со всех стран мира в любых объемах.
- Квалифицированные специалисты технической поддержки проконсультируют по всем вопросам.
- Индивидуальный подход к каждому веб мастеру.
- Интуитивно-понятный интерфейс в личном кабинете со всеми условиями для комфорта Вебмастеров.
- Еженедельные выплаты без задержек.
Наша команда не перестает работать над созданием новых инструментов для увеличения возможностей получить высокую прибыль. Мы всегда готовы рассмотреть и реализовать Ваши предложения!
По всем вопросам и предложениям обращайтесь по следующим контактам:
Техподдержка:
Mail: support@leo.cash
Skype: support@leo.cash
Telegram: @Leo_cash
Маркетинг:
Mail: marketing@leo.cash