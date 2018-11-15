Leo.cash - партнерская программа для владельцев сайтов.

Отправлено Сегодня, 07:47

Приветствуем, уважаемые форумчане!



Leo.cash - инновационная платформа, разработанная специально для владельцев сайтов. Деятельность Leo.cash направлена на монетизацию трафика с сайтов со всего мира при помощи рассылки push-рекламы. Целью нашей партнерской программы является установление связи между рекламодателями и вебмастерами для взаимовыгодного сотрудничества.

Модель работы

Revshare – оплата за клики подписавшихся пользователей по push-рекламе со ставками по максимальному тарифу (90%).



Основные инструменты

Standard - стандартная форма подписки на push-уведомление без каких-либо ограничений доступа к контенту.

PageLocker - инструмент, ограничивающий доступ к контенту ресурса до совершения подписки на push-уведомление конечным пользователем.

ContentLocker - инструмент, который ограничивает доступ к одному/нескольким фрагментам контента или не допускает совершать какое-либо действие.



Отслеживание статистики

В системе предусмотрен интуитивно-понятный трекер, позволяющий отслеживать все необходимые статистические данные в режиме реального времени.

В случае необходимости у Партнера есть возможность настроить сторонний трекер.



Поддерживаемые операционные системы и браузеры

Браузеры:

Десктопные - Google Chrome, Opera, Yandex, Mozilla, Safari.

Мобильные- Google Chrome, Opera, Samsung browser, Android browser.

Операционные системы: Windows, Mac OS, Linux, Android



Выплаты

Выплаты проводятся каждую пятницу по запросам прошедшей недели.

Поддерживаемые платежные системы: ePaymants, WebMoney, Yandex, Qiwi, BTC, Wire Transfer, Переводы на банковские карты Visa и MasterCard.



Главные преимущества

Монетизация с высококачественной нативной рекламой.

Отсутствие конфликта с другими видами монетизации, позволяющее использовать услуги

сервиса, как дополнительный источник заработка.

Отсутствие конфликта с поисковыми системами.

Принимаются сайты с любой тематикой.

Конвертация трафика со всех стран мира в любых объемах.

Квалифицированные специалисты технической поддержки проконсультируют по всем вопросам.

Индивидуальный подход к каждому веб мастеру.

Интуитивно-понятный интерфейс в личном кабинете со всеми условиями для комфорта Вебмастеров.

Еженедельные выплаты без задержек.

Наша команда не перестает работать над созданием новых инструментов для увеличения возможностей получить высокую прибыль. Мы всегда готовы рассмотреть и реализовать Ваши предложения!

По всем вопросам и предложениям обращайтесь по следующим контактам:

Техподдержка:

Mail: support@leo.cash

Skype: support@leo.cash

Telegram: @Leo_cash

Маркетинг:

Mail: marketing@leo.cash