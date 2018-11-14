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Билайн "Бизнес" ищет агентские службы для совместных проектов.

Автор темы Beeline, Сегодня, 00:38

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#1 Beeline

Beeline

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Отправлено Сегодня, 00:38 



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Добрый день!


Компания ПАО « ВымпелКом (Билайн Бизнес) предлагает сотрудничество по агентскому направлению услуг фиксированной связи.


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  Остались вопросы? Звоните сейчас!


С уважением, 


Корнев Сергей


Менеджер направления по развитию агентов фиксированной связи РУ «Восток» ПАО «ВымпелКом»


Телефонт: +7(909) 879 45 99


E-mail: SSKornev@nsk.beeline.ru


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							Сообщение отредактировал Beeline: Сегодня, 00:43 
							
						

				

				
				
				

								
    
					
					
							
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