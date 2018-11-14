Билайн "Бизнес" ищет агентские службы для совместных проектов.

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Компания ПАО « ВымпелКом (Билайн Бизнес) предлагает сотрудничество по агентскому направлению услуг фиксированной связи.
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- Неограниченный доход
- Повышение лояльности Ваших клиентов
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- Высокое качество и надежность услуг
- Известный бренд
- Большой выбор услуг для внедрения в Ваш бизнес
- Увеличение продаж
УСЛУГИ СВЯЗИ
- Голосовые услуги (традиционная телефония и VoiP)
- Доступ к сети Интернет
- Управляемый Wi-Fi
- Виртуальная частная сеть IP VPN, VLAN
- ОФД
- Услуга 800 (Free Phone)
- Виртуальный ЦОД
- Beecloud
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С уважением,
Корнев Сергей
Менеджер направления по развитию агентов фиксированной связи РУ «Восток» ПАО «ВымпелКом»
Телефонт: +7(909) 879 45 99
E-mail: SSKornev@nsk.beeline.ru
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Сообщение отредактировал Beeline: Сегодня, 00:43