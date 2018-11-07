Партнерская программа от switips с очень большой доходностью.

Отправлено Вчера, 07:25

Доброго времени друзья) Меня зовут Булат:popcorn:

Предлагаю партнерскую программу от wwpc.

Маркетинг:

1. До 60% от оборота компания выплачивает в сеть

2. До 25% бинарных комиссий.

3. До 75% компания выплачивает по бонусной программе «Матчинг бонус».

4. Квартальный бонус 2% от квартального мирового товарооборота в баллах делится между квалифицированными партнерами.

5. В бинаре нет циклов. Бинарный бонус выплачивается до бесконечности от 15 до 25% от cv меньшей команды (Pay Leg).

NEW! Нет ограничений по еженедельным выплатам.

6. Благодаря премиум пакетам можно сразу же иметь определенный статус, не дожидаясь достижения объема в своей

партнерской структуре и получать все бонусы согласно данному статусу.

7. Нет специальных условий по квалификации для получения матчинг бонуса.

А теперь о продукте онлайн платформа где собраны магазины, такие как: AliExpress , Aviasales, Л'Этуаль , Дочки & Сыночки , М-видео , Nike , более 30 Туроператоров таких как Pegas Touristik , Booking и еще более 1500 Брендовых OnLine и OffLine магазинов.

Регистрация бесплатная для всех ▶ https://switips.com/?u=Bulatlx ◀ обязательно заполняйте профиль .

Каждый пользователь платформы получает скидки до 90% и до 36% cashback (возврат денежных средств на карту)

Для всех пользователей IOS и Android устройств есть мобильное приложение с геолокацией.

Онлайн обучения (вебинары) от менеджеров компании с доходом от 1 000 000 рублей.

Есть видов заработка с компанией:

1. Возвращать деньги со своих покупок.

2. Привлекать целевую аудиторию и получать 5% дохода с cashback'a обычного покупателя которого Вы привели на платформу.

3. Построение партнерской сети

4. До 20% с дохода партнера.

Грубо сказать Ребята тут доходов много!!! Я Сам за первую неделю заработал 15 000 рублей. Забыл сказать Очень крутые Промо. В Доминикану, USA, и еще много стран. :bl:

А мой партнеры до 500 000 рублей в месяц. Я так полагаю тут на форуме есть люди кто быстро найдет способ распространения информации и заработку на cashback

Партнерские пакеты:

Платинум имеет по бинару 15 %, стоимость 230 (EUR) Доходность 340 (EUR)

Extra Black - 20%, стоимость 597 (EUR) Доходность 1020 (EUR)

Extra Black plus 25% стоимость 997 (EUR) Доходность 1700 (EUR)

Доходность указана только пакета, если взять бинар и сетевую составляющую то доход космос: приложу маркетинг план и презентацию. А в промо участвую пакеты Extra Black plus, условия промо на сайте

Для этого нужно:

Нужно сделать следующие действия: Зарегистрироваться бесплатно на сайте https://switips.com/?u=Bulatlx

Заходите в личный кабинет.

Далее заполняете профиль, и заходите в "Партнерская программа" .

Вас перебрасывает на партнерский сайт (где вы водите логин пароль при регистрации).

Заходите в раздел WWP Shop - выбираете Премиум аккаунты. Далее выбираете такой же пакет как и у меня (Extra Black plus ). Нажимаете оплатить, далее перейти к оплате. Выбираем тип вашей карты - это Visa, Mastercard, Mir (Мир), Ввести первые 6 цифр номера карты.

Выбрав тип карты нажимаем далее и оплачиваем)

Условия промо, участвуют пакеты только Extra Black plus, более подробную информацию можно узнать на сайте в разделе партнерская программа -> Бизнес -> промо.



Можете писать в вк https://vk.com/id5650904