masters-bet партнерская программа

Отправлено Вчера, 13:23

Всем привет

masters-bet.com - новая компания с новыми идеями.

Компания masters-bet имеет широкий спектр гемблинг-продуктов:

40000 пре-матч и 18000 live спортивных событий ежемесячно

Ставки на виртуальный спорт

30 провайдеров в казино и более 2500+ слотов

Live-казино с живыми дилерами

Туринры в казино

Различные акции,бонусы и промо

Мы работаем индивидуально с каждым партнером, предоставляя ему различные рекламные материалы, бонусы,лендинги и другие материалы для максимальной эффективности сотрудничества.

Главные преимущества партнерской программы masters-bet :

отрицательный баланс не переноситься ( no negative carry-over)

максимальный процент комиссии - 45%

2 бездепозитных бонуса (спорт и казино)