Перейти к содержимому

Фотография

masters-bet партнерская программа

Автор темы masters bet, Вчера, 13:23

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 masters bet

masters bet

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 13:23

shapke-pisem-afilejki.1541508724.jpg
Всем привет :biggrin:
 
masters-bet.com - новая компания с новыми идеями. 
 
Компания masters-bet имеет широкий спектр гемблинг-продуктов:
  • 40000 пре-матч и 18000 live спортивных событий ежемесячно
  • Ставки на виртуальный спорт
  • 30 провайдеров в казино и более 2500+ слотов
  • Live-казино с живыми дилерами
  • Туринры в казино
  • Различные акции,бонусы и промо
Мы работаем индивидуально с каждым партнером, предоставляя ему различные рекламные материалы, бонусы,лендинги и другие материалы для максимальной эффективности сотрудничества. 
 
Главные преимущества партнерской программы masters-bet :
  • отрицательный баланс не переноситься ( no negative carry-over)
  • максимальный процент комиссии - 45%
  • 2 бездепозитных бонуса (спорт и казино)
Начните прямо сейчас и результат не заставит себя ждать! :thumbsup:
 
Связь с нами : affiliates@masters-bet.com 
 

 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Прочие партнёрки


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Партнерские программы
  4. Прочие партнёрки
  5. Правила форума