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UltraVDS | VPS сервера на Windows от 180 руб./мес.

Автор темы maxaver001, Вчера, 08:06

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#1 maxaver001

maxaver001

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Отправлено Вчера, 08:06

UltraVDS | Качественные Windows VPS сервера от 180 руб./месяц
 
 

 

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UltraVDS – сервис аренды виртуальных выделенных серверов. Проект стартовал в 2012 году. Активация хостинга осуществляется в течение 2 минут.
 
 
У вас есть возможность подобрать собственную конфигурацию или заказать один из стандартных пакетов. Минимальная стоимость услуг 180 рублей. Трафик не ограничивается, пропускная способность 200 мегабит в секунду и больше. Вместе с услугами вы приобретаете лицензию Windows Server. Подключение осуществляется через RDP.
 
 
Задайте подходящие параметры:
 
 

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Базовые параметры: одно ядро 2,2 гигагерц, 1 Гб оперативной памяти DDR4, 30 Гб на жестком диске или тот же объем дискового пространства на SSD с доплатой, один выделенный адрес, работающий по технологии IPv4. Дополнительно можно приобрести защиту от DDoS атак за 500 рублей в месяц. Пополнить счет можно с помощью электронного кошелька WebMoney, PayPal, Яндекс Деньги, Qiwi или с платежной картой MasterCard, Visa. С юридическими лицами заключается договор для оплаты безналичными средствами.
 
 

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Набор услуг «Ультра» для профессионалов, включающий в се 4 ядерный процессор с тактовой частотой 3,5 ГГц, 6 Гб, оперативной памяти, 100 Гб дискового пространства, ip-адрес и лицензию Windows Server обойдется в 3 240 рублей.
 
 

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Если хотите сэкономить, закажите тариф «RetroStar VDS» за 180 рублей: 512 Мб оперативки, HDD 10 Гб, 1 ядро 2,2 герца, выделенный айпи, максимальная скорость подключения 100 мегабит в секунду.
 
Программа лояльности
 
Постоянные клиенты за каждый заказ получают бонусы, которые можно обменять на скидку в размере 5-10% от стоимости тарифного пакета.
 
 
Как работает Ultravds
 
 
Для заказа услуг потребуется указать логин, пароль, ФИО, пол, год, месяц и день рождения, название организации, если вы представляете юридическое лицо. А также контактные данные: телефон, электронную почту, адрес проживания, город, почтовый индекс. Выберите один из тарифов, отрегулируйте параметры под свои нужды, перейдите на страницу платежного сервиса, чтобы перечислить указанную сумму.
 
Все возможности проекта: быстрая установка, изменение параметров в любой момент, стабильное соединение, надежное оборудование, скоростные SSD диски, защита от атак хакеров с объемом трафика до полутора терабайт в секунду, допустимая задержка не более 100 миллисекунд. При аренде серверов действует лицензия Windows Server 2003-2016.
 
Владельцы CRM систем могут настроить удаленное управление личным кабинетом с помощью API. Доступные функции: проверка баланса, авторизация, заказ тарифного плана, управление серверами, снимок экрана, изменение конфигурации и расчетного периода, различные команды.
 
 

 


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