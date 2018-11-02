Монетизация ваших расширений от Grow.rdd

Отправлено Сегодня, 19:16

Приглашаем к сотрудничеству владельцев расширений.

Поможем максимально эффективно монетизировать аудиторию вашего расширения с количеством пользователей от 100 тысяч.

Наш метод интеграции очень мягкий, мы не выжимаем пользователя, не меняем рекламу, без задействования вирусов. Работаем незаметно.

Выплаты в белую и стабильно. При этом открыто и честно сообщаем, что сверх доход не стоит ожидать как при работе с другими сервисами, где идет выжим по рекламе. Нас вы можете совмещать с другими интеграциями.

По вопросам и подключению обращайтесь по e-mail:

grow.rdd@gmail.com