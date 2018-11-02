Монетизация ваших расширений от Grow.rdd

Приглашаем к сотрудничеству владельцев расширений.
Поможем максимально эффективно монетизировать аудиторию вашего расширения с количеством пользователей от 100 тысяч.
Наш метод интеграции очень мягкий, мы не выжимаем пользователя, не меняем рекламу, без задействования вирусов. Работаем незаметно.
Выплаты в белую и стабильно. При этом открыто и честно сообщаем, что сверх доход не стоит ожидать как при работе с другими сервисами, где идет выжим по рекламе. Нас вы можете совмещать с другими интеграциями.
По вопросам и подключению обращайтесь по e-mail:
grow.rdd@gmail.com