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Монетизация ваших расширений от Grow.rdd

Автор темы Dugat, Сегодня, 19:16

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#1 Dugat

Dugat

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 19:16

Приглашаем к сотрудничеству владельцев расширений.

 

Поможем максимально эффективно монетизировать аудиторию вашего расширения с количеством пользователей от 100 тысяч.

 

Наш метод интеграции очень мягкий, мы не выжимаем пользователя, не меняем рекламу, без задействования вирусов. Работаем незаметно.

 

Выплаты в белую и стабильно. При этом открыто и честно сообщаем, что сверх доход не стоит ожидать как при работе с другими сервисами, где идет выжим по рекламе. Нас вы можете совмещать с другими интеграциями.

 

 

По вопросам и подключению обращайтесь по e-mail:

grow.rdd@gmail.com

 


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