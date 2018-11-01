ищу проект с оплатой за подписчика

Отправлено Вчера, 15:03

Вы хотя бы портфолио выложили, на какие проекты сколько лидов привели, описали бы, какие источники трафика используете, какая цена на Ваши услуги, сколько стоит один подписчик, подробные условия сотрудничества, процесс взаиморасчетов, у кого учились, как учились

в этой теме много людей работает, есть крутые специалисты, есть недоспециалисты, если Вам нужен именно прямой заказчик, то Вам его нужно убедить обратиться именно к Вам... Ваш первый пост, к сожалению, никакой информации о Вас как о специалисте не раскрывает