Перейти к содержимому

Фотография

ищу проект с оплатой за подписчика

Автор темы sharp, Вчера, 13:56

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

#1 sharp

sharp

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
1
Обычный

Отправлено Вчера, 13:56

Здравствуйте. Я - трафик-менеджер. Возьму интересный проект из мягкой ниши на условиях фиксированной оплаты за подписчика на ваш лид-магнит

Писать лучше в вк https://vk.com/aliona_target

 


  • 0
На правах рекламы

#2 AmeLina

AmeLina

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 729 сообщений
419
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Вчера, 14:21

такие проекты можно найти здесь, здесь и здесь


  • 0

www.trafficgu.ru - биржа равноценного обмена переходами! Присоединяйтесь!

www.wowtraf.com - рекламные акции для интернет-проектов! Набирайте подписчиков бесплатно!

#3 sharp

sharp

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
1
Обычный

Отправлено Вчера, 14:39

AmeLina, я хочу на прямого клиента работать, в салид пробовала, то статистика по переходам не совпадает (инстаграм показывает 350, а салид - 4), то лидов подозительно мало - 900 кликов и 13 лидов с тёплой аудитории - не реально, я с клиентскими проектами работаю и знаю примерно что ожидать с моих площадок 


  • 0

#4 AmeLina

AmeLina

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 729 сообщений
419
Очень хороший
  • Пол:Женщина

Отправлено Вчера, 15:03

Вы хотя бы портфолио выложили, на какие проекты сколько лидов привели, описали бы, какие источники трафика используете, какая цена на Ваши услуги, сколько стоит один подписчик, подробные условия сотрудничества, процесс взаиморасчетов, у кого учились, как учились

 

в этой теме много людей работает, есть крутые специалисты, есть недоспециалисты, если Вам нужен именно прямой заказчик, то Вам его нужно убедить обратиться именно к Вам... Ваш первый пост, к сожалению, никакой информации о Вас как о специалисте не раскрывает


  • 2

www.trafficgu.ru - биржа равноценного обмена переходами! Присоединяйтесь!

www.wowtraf.com - рекламные акции для интернет-проектов! Набирайте подписчиков бесплатно!

#5 sharp

sharp

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
1
Обычный

Отправлено Вчера, 15:35

AmeLinaПроходила обучение у Алексея Князева в 2014-м году 

В 2015-м году окончила школу smm-специалиста от «SMM без котиков» 

В официальной группе Церебро опубликовано 9 моих кейсов по таргетингу и SMM. 

Вот некоторые из моих кейсов

⏩ https://vk.com/wall-..._5294?offset=60 – 500 подписчиков за 950 руб. в группу по проектированию домов из дерева 
⏩ https://vk.com/wall-73662138_21743 - 10 руб./подписчик в нише специфической, сложной тематики 
⏩ https://vk.com/cereb...662138_49948766 – более 1000 подписчиков по цене 15 руб./подписчик в группу B2B сегмента 
⏩ https://vk.com/wall-73662138_23258 - 49 руб./заявка на оптовую покупку шоколада 
⏩ https://vk.com/wall-73662138_25279 - 200 лидов по 24 руб. на обучение коучингу 
⏩ https://vk.com/wall-73662138_41546 - SMM для фитнес-клуба. Как продавать абонементы в фитнес-клуб через ВК 
⏩ https://vk.com/wall-73662138_40382 - SMM для фитнес-клуба, часть 2 
⏩ https://vk.com/wall-82854256_92 - кейс по SMM для магазина бытовой техники премиум-класса. Кейс написан специально для «Предприниматели нового поколения» 

 

Кейсы старые, из последних работ:

http://joxi.ru/KAgGROWSEEgjYA - 16 тыс. подписчиков за 2 недели на вебинар по детскому сну

http://joxi.ru/E2pg7Nbh77Bw6m - 7600 подписчиков на вебинар по детскому развитию

 

Работаю со следующими источниками:

вк таргет

вк паблики

инста и фб таргет

инста блогеры

инста паблики

 Стоимость на подписчика определяется индивидуально, в среднем от 40 до 80 руб.


  • 1
Обратно в Биржа фрилансеров


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Информационная коммерция, Киберсантинг
  3. Биржа фрилансеров
  4. Правила форума