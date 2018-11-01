ищу проект с оплатой за подписчика

Здравствуйте. Я - трафик-менеджер. Возьму интересный проект из мягкой ниши на условиях фиксированной оплаты за подписчика на ваш лид-магнит
Писать лучше в вк https://vk.com/aliona_target
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Отправлено Вчера, 13:56
Здравствуйте. Я - трафик-менеджер. Возьму интересный проект из мягкой ниши на условиях фиксированной оплаты за подписчика на ваш лид-магнит
Писать лучше в вк https://vk.com/aliona_target
Отправлено Вчера, 14:21
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Отправлено Вчера, 14:39
AmeLina, я хочу на прямого клиента работать, в салид пробовала, то статистика по переходам не совпадает (инстаграм показывает 350, а салид - 4), то лидов подозительно мало - 900 кликов и 13 лидов с тёплой аудитории - не реально, я с клиентскими проектами работаю и знаю примерно что ожидать с моих площадок
Отправлено Вчера, 15:03
Вы хотя бы портфолио выложили, на какие проекты сколько лидов привели, описали бы, какие источники трафика используете, какая цена на Ваши услуги, сколько стоит один подписчик, подробные условия сотрудничества, процесс взаиморасчетов, у кого учились, как учились
в этой теме много людей работает, есть крутые специалисты, есть недоспециалисты, если Вам нужен именно прямой заказчик, то Вам его нужно убедить обратиться именно к Вам... Ваш первый пост, к сожалению, никакой информации о Вас как о специалисте не раскрывает
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Отправлено Вчера, 15:35
AmeLina, Проходила обучение у Алексея Князева в 2014-м году
В 2015-м году окончила школу smm-специалиста от «SMM без котиков»
В официальной группе Церебро опубликовано 9 моих кейсов по таргетингу и SMM.
⏩ https://vk.com/wall-..._5294?offset=60 – 500 подписчиков за 950 руб. в группу по проектированию домов из дерева
⏩ https://vk.com/wall-73662138_21743 - 10 руб./подписчик в нише специфической, сложной тематики
⏩ https://vk.com/cereb...662138_49948766 – более 1000 подписчиков по цене 15 руб./подписчик в группу B2B сегмента
⏩ https://vk.com/wall-73662138_23258 - 49 руб./заявка на оптовую покупку шоколада
⏩ https://vk.com/wall-73662138_25279 - 200 лидов по 24 руб. на обучение коучингу
⏩ https://vk.com/wall-73662138_41546 - SMM для фитнес-клуба. Как продавать абонементы в фитнес-клуб через ВК
⏩ https://vk.com/wall-73662138_40382 - SMM для фитнес-клуба, часть 2
⏩ https://vk.com/wall-82854256_92 - кейс по SMM для магазина бытовой техники премиум-класса. Кейс написан специально для «Предприниматели нового поколения»
Кейсы старые, из последних работ:
http://joxi.ru/KAgGROWSEEgjYA - 16 тыс. подписчиков за 2 недели на вебинар по детскому сну
http://joxi.ru/E2pg7Nbh77Bw6m - 7600 подписчиков на вебинар по детскому развитию
Работаю со следующими источниками:
вк таргет
вк паблики
инста и фб таргет
инста блогеры
инста паблики
Стоимость на подписчика определяется индивидуально, в среднем от 40 до 80 руб.
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