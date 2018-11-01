BitStarz - партнерская программа лучшего криптоказино!

Отправлено Вчера, 12:07

Добрый день!



Представляем вам гэмблинговую партнерскую программу онлайн-казиноBitStarz с возможностью игры на традиционные и криптовалюты.

Почему BitStarz?

1) Более 1,600 игр от 20 игровых провайдеров

2) Множество бонусов и турниров

3) Более 20 платежных систем

4) Мультивалютность

5) Один из лучших отделов поддержки в индустрии

6) Быстрые выплаты (в среднем до 10 минут)

7) Мобильная версия сайта

Валюты: RUB. BTC, BCH, LTC, ETH, DOGE. USD, AUD, CAD, CNY, EUR, SEK, NOK, PLN.

Игровые провайдеры: NetEnt, Microgaming, Yggdrasil, Evolution Gaming, Betsoft, iSoftBet, SoftSwiss, Ezugi, Amatic Industries, Endorphina, GameArt, Booming Games, Habanero, Pragmatic Play, Asia Gaming, NextGen Gaming, Belatra, Thunderkick, Spinomenal, Platipus, Play’n GO.

Что нужно знать:

1) Сайт доступен на: русском, английском, шведском и китайском.

2) Лицензия: Кюрасао.

3) Игроки не принимаются из: Испании, Голландии, Франции, Великобритании и США.

4) Поддержка: 24/7 на русском, английском, шведском и китайском.

5) Партнерские выплаты до 5 числа каждого месяца.

6) Прогрессивная система комиссионных ставок.

7) Отсутствие отрицательного периода (no negative carryover).

8) Готовые рекламные материалы для партнеров.

9) Создание индивидуальных рекламных материалов на заказ.

10) Пожизненный доход от привлеченного игрока.

BitStarz стали всемирно известны благодаря своим захватывающим акциям и огромной коллекции игр. Являясь чем-то более значительным, чем просто ведущее Биткоин-казино, BitStarz теперь пожинает плоды за свою преданность игрокам. Недавно BitStarz получили высшую награду от AskGamblers как "Лучшее казино 2017 года", а еще были номинированы в категории "лучшая CRM-кампания года", а также "инновации в области казино" на EGR Awards!

Лучшее криптоказино с 2014 года

BitStarz

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affiliates@bitstarz.com