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BitStarz - партнерская программа лучшего криптоказино!

Автор темы BitStarz Casino, Вчера, 12:07

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#1 BitStarz Casino

BitStarz Casino

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 12:07

Добрый день!

Представляем вам гэмблинговую партнерскую программу онлайн-казиноBitStarz с возможностью игры на традиционные и криптовалюты.

 

Почему BitStarz?

 

1)    Более 1,600 игр от 20 игровых провайдеров

2)    Множество бонусов и турниров

3)    Более 20 платежных систем

4)    Мультивалютность

5)    Один из лучших отделов поддержки в индустрии

6)    Быстрые выплаты (в среднем до 10 минут)

7)    Мобильная версия сайта

 

Валюты: RUB. BTC, BCH, LTC, ETH, DOGE. USD, AUD, CAD, CNY, EUR, SEK, NOK, PLN.

 

Игровые провайдеры: NetEnt, Microgaming, Yggdrasil, Evolution Gaming, Betsoft, iSoftBet, SoftSwiss, Ezugi, Amatic Industries, Endorphina, GameArt, Booming Games, Habanero, Pragmatic Play, Asia Gaming, NextGen Gaming, Belatra, Thunderkick, Spinomenal, Platipus, Play’n GO.

 

Что нужно знать:

 

1)    Сайт доступен на: русском, английском, шведском и китайском.

2)    Лицензия: Кюрасао.

3)    Игроки не принимаются из: Испании, Голландии, Франции, Великобритании и США.

4)    Поддержка: 24/7 на русском, английском, шведском и китайском.

5)    Партнерские выплаты до 5 числа каждого месяца.

6)    Прогрессивная система комиссионных ставок.

7)    Отсутствие отрицательного периода (no negative carryover).

8)    Готовые рекламные материалы для партнеров.

9)    Создание индивидуальных рекламных материалов на заказ.

10)  Пожизненный доход от привлеченного игрока.

 

BitStarz стали всемирно известны благодаря своим захватывающим акциям и огромной коллекции игр. Являясь чем-то более значительным, чем просто ведущее Биткоин-казино, BitStarz теперь пожинает плоды за свою преданность игрокам. Недавно BitStarz получили высшую награду от AskGamblers как "Лучшее казино 2017 года", а еще были номинированы в категории "лучшая CRM-кампания года", а также "инновации в области казино" на EGR Awards!

 

Лучшее криптоказино с 2014 года

 

BitStarz

 

Свяжитесь с нами по адресу:

affiliates@bitstarz.com

 

 


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#2 BitStarz Casino

BitStarz Casino

    Новичок

  • Пользователи
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  • 2 сообщений
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Обычный

Отправлено Сегодня, 10:49

Добрый день, уважаемые вебмастеры!

Рады представить вам наш новый турнир.
 

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В конце «Пути ужаса» от BitStarz вас ждут 50 тысяч евро призов для каждого игрока и поездка на двоих на Бали за первое место!

Среда, 24 октября 2018 – Хеллоуин – это время ведьм, вампиров, оживших мертвецов и прочей «жути», а теперь, благодаря усердию наших разработчиков, и новой промоакции от BitStarz. Мы продолжаем бережно сохранять нашу репутацию как самого невероятно веселого казино в мире, – пора это проверить, ступив на «Путь ужаса»!

Если вы хотите узнать больше о «Пути ужаса» или любых других предложениях BitStarz, напишите нам на адрес affiliates@bitstarz.com.


Сообщение отредактировал BitStarz Casino: Сегодня, 10:50

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