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Ставки на спорт (интересное предложение)

Автор темы hum111, Сегодня, 12:38

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#1 hum111

hum111

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Отправлено Сегодня, 12:38

Всем привет! (СРАЗУ ГОВОРЮ МНЕ ВЫ НИЧЕГО НАПЕРЕД НЕ ПЛАТИТЕ,ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВЫИГРАША) Интересуют ставки на спорт? Я занимаюсь ставками на спорт.
У меня есть интересное предложение, вы делаете минимальный депозит 500$(или больше) в любую бк,
я вам предоставляю каждый день от 3-10 ставок. вы с выигрыша выплачиваете мне 50%.
Никаких паролей от бк мне не передаете. Все у Вас. я лишь даю прогнозы, и надеюсь
на вашу честность выплатить с выигрыша мне %.(будут иногда экспрессы, но они платные, оплата отдельно)
Если не выплачиваете, прощаемся. Средний доход 25-40% в неделю. Интересно? пиши в лс или телеграмм - @gosha7770674

 

 


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