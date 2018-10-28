Ставки на спорт (интересное предложение)

Отправлено Сегодня, 12:38

Всем привет! (СРАЗУ ГОВОРЮ МНЕ ВЫ НИЧЕГО НАПЕРЕД НЕ ПЛАТИТЕ,ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВЫИГРАША) Интересуют ставки на спорт? Я занимаюсь ставками на спорт.

У меня есть интересное предложение, вы делаете минимальный депозит 500$(или больше) в любую бк,

я вам предоставляю каждый день от 3-10 ставок. вы с выигрыша выплачиваете мне 50%.

Никаких паролей от бк мне не передаете. Все у Вас. я лишь даю прогнозы, и надеюсь

на вашу честность выплатить с выигрыша мне %.(будут иногда экспрессы, но они платные, оплата отдельно)

Если не выплачиваете, прощаемся. Средний доход 25-40% в неделю. Интересно? пиши в лс или телеграмм - @gosha7770674