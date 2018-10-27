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Отборные, качественные и недорогие тексты от TEXTORI.RU !

Автор темы Дмитрий Копирайтинг, Вчера, 20:03

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#1 Дмитрий Копирайтинг

Дмитрий Копирайтинг

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Отправлено Вчера, 20:03

Инвестировать в развитие своего дела, заказывая качественные тексты - выгодно! В рамках проведения акции, Textori.ru предлагает Вашему вниманию услуги русского и английского копирайтинга, рерайта и комплексного контент – маркетингового сопровождения по максимально ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!!!

 

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Наша команда не нуждается в представлении в сфере предоставления текстовых услуг, ведь мы на протяжении 5 лет обеспечиваем качественным контентом представителей малого, среднего и крупного бизнеса, помогаем частным вебмастерам и оптимизаторам, пишем для агентств полного маркетингового цикла. Дневная выработка – до 50 000 символов.

Если хотите ознакомиться с портфолио и отзывами, просто перейдите по ссылкам:
https://www.cy-pr.co...rum/f72/t61435/
https://www.fl.ru/users/smotri-sport/

Кстати, самое главное… ЦЕНЫ!
- Русскоязычный классический копирайтинг - 150 рублей за 1000 символов;
- Продающие тексты на русском языке - 200 рублей за 1000 символов;
- Копирайтинг на английском - 250 рублей за 1000 символов;

- Рерайт - от 80 рублей за 1000 символов;
- Редактирование текстов - от 50 рублей за 1000 символов;

КОНТАКТЫ:
Skype - dmitriysector
ICQ - 416424412
Почта - dmitriysector@gmail.com 
Viber/WhatsApp +380668621487

От Вас: понятное задание, предоплата, отсутствие враждебности при общении.
Средства оплаты: ЯД, киви, вебмани (Персональный аттестат, БЛ 264), карта ПриватБанка.
Жду обращений! С уважением, Дмитрий Лягин.

 

 

 


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