Отборные, качественные и недорогие тексты от TEXTORI.RU !

Отправлено Вчера, 20:03

Инвестировать в развитие своего дела, заказывая качественные тексты - выгодно! В рамках проведения акции, T extori.ru предлагает Вашему вниманию услуги русского и английского копирайтинга, рерайта и комплексного контент – маркетингового сопровождения по максимально ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!!!

Наша команда не нуждается в представлении в сфере предоставления текстовых услуг, ведь мы на протяжении 5 лет обеспечиваем качественным контентом представителей малого, среднего и крупного бизнеса, помогаем частным вебмастерам и оптимизаторам, пишем для агентств полного маркетингового цикла. Дневная выработка – до 50 000 символов.

Если хотите ознакомиться с портфолио и отзывами, просто перейдите по ссылкам:

https://www.cy-pr.co...rum/f72/t61435/

https://www.fl.ru/users/smotri-sport/

Кстати, самое главное… ЦЕНЫ!

- Русскоязычный классический копирайтинг - 150 рублей за 1000 символов;

- Продающие тексты на русском языке - 200 рублей за 1000 символов;

- Копирайтинг на английском - 250 рублей за 1000 символов;

- Рерайт - от 80 рублей за 1000 символов;

- Редактирование текстов - от 50 рублей за 1000 символов;



КОНТАКТЫ:

Skype - dmitriysector

ICQ - 416424412

Почта - dmitriysector@gmail.com

Viber/WhatsApp +380668621487



От Вас: понятное задание, предоплата, отсутствие враждебности при общении.

Средства оплаты: ЯД, киви, вебмани (Персональный аттестат, БЛ 264), карта ПриватБанка.

Жду обращений! С уважением, Дмитрий Лягин.