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Партнёрская программа WOW-Partners - бинарные опционы, CFD и форекс.

Автор темы EvaKrilova, Вчера, 14:09

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#1 EvaKrilova

EvaKrilova

    Новичок

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  • 1 сообщений
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Обычный
  • Страна, Город:
    Россия
  • Пол:Женщина

Отправлено Вчера, 14:09

Здравствуйте!
 
Партнёрская программа WOW-Partners - бинарные опционы, CFD и форекс.
 
• Работаем по моделям CPA и RevShare;
• Выплаты раз в месяц в период 5-15 число;
• Все лиды обрабатываются колл-центром (конверсия + ритеншн);
• Персональный менеджер;
• Личный кабинет с возможностью просмотра статистики;
• Рекламные материалы (баннеры, лендинги, брендирования);
• Возможность получения бонусов за результат;
• Принимаем лидов говорящих на русском, английском, немецком;
• ГЕО - кроме Болгарии, UK, Франции, Бельгии, Италии, Испании, США, Канады, Израиля, Сингапура, Украины, Бразилии, Турции, Австралии, Аргентины, Вьетнама, Китая.

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