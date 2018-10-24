Здравствуйте!
Партнёрская программа WOW-Partners - бинарные опционы, CFD и форекс.
• Работаем по моделям CPA и RevShare;
• Выплаты раз в месяц в период 5-15 число;
• Все лиды обрабатываются колл-центром (конверсия + ритеншн);
• Персональный менеджер;
• Личный кабинет с возможностью просмотра статистики;
• Рекламные материалы (баннеры, лендинги, брендирования);
• Возможность получения бонусов за результат;
• Принимаем лидов говорящих на русском, английском, немецком;
• ГЕО - кроме Болгарии, UK, Франции, Бельгии, Италии, Испании, США, Канады, Израиля, Сингапура, Украины, Бразилии, Турции, Австралии, Аргентины, Вьетнама, Китая.
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