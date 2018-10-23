Отправлено Вчера, 19:04

Профессиональная настройка Яндекс.Директа от 4900 руб. в зависимости от обьема работы.

Я директолог с опыт работы более 2-х лет, за это время настроил более 150 рекламных кампаний.



Как происходит настройка рекламы:



1. Анализ конкурентов и выявление ваших сильных и слабых сторон. Для того, чтобы делать упор на ваши преимущества в обьявлениях.



2. Настройка рекламной кампании на ПОИСКЕ в Яндексе.



Разделение запросов на группы:



-Горячие запросы (Клиенты готовые купить или воспользоваться вашей услугой)

-Теплые запросы (Потенциально заинтересованные клиенты в вашем предложении)

-Холодные запросы (Клиенты, которых возможно заинтересует ваше предложение)



-Сбор минус слов. Для каждой группы запросов отдельно.



3. Настройка РСЯ - рекламная сеть Яндекса.



4. Настройка Ретаргетинга (по вашему желанию)



Настройка Яндекс.Директа производится в течении 3-х рабочих дней.



Мои контакты:



Почта: k.tveritnev134@yandex.ru



Телеграмм: @Kirill_Direct_134



Я в Вконтакте: https://vk.com/id286347716



Совет: Быстрее всего отвечаю в Вконтакте, поэтому пишите туда.



Пишите всем будут рад!=)