Профессиональная настройка Яндекс.Директа от 4900 руб. в зависимости от обьема работы.
Я директолог с опыт работы более 2-х лет, за это время настроил более 150 рекламных кампаний.
Как происходит настройка рекламы:
1. Анализ конкурентов и выявление ваших сильных и слабых сторон. Для того, чтобы делать упор на ваши преимущества в обьявлениях.
2. Настройка рекламной кампании на ПОИСКЕ в Яндексе.
Разделение запросов на группы:
-Горячие запросы (Клиенты готовые купить или воспользоваться вашей услугой)
-Теплые запросы (Потенциально заинтересованные клиенты в вашем предложении)
-Холодные запросы (Клиенты, которых возможно заинтересует ваше предложение)
-Сбор минус слов. Для каждой группы запросов отдельно.
3. Настройка РСЯ - рекламная сеть Яндекса.
4. Настройка Ретаргетинга (по вашему желанию)
Настройка Яндекс.Директа производится в течении 3-х рабочих дней.
Мои контакты:
Почта: k.tveritnev134@yandex.ru
Телеграмм: @Kirill_Direct_134
Я в Вконтакте: https://vk.com/id286347716
Совет: Быстрее всего отвечаю в Вконтакте, поэтому пишите туда.
Пишите всем будут рад!=)