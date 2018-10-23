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Профессиональная настройка Яндекс.Директа.

Автор темы Kirill Direct 134, Вчера, 19:04

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#1 Kirill Direct 134

Kirill Direct 134

    Новичок

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Отправлено Вчера, 19:04

Профессиональная настройка Яндекс.Директа от 4900 руб. в зависимости от обьема работы.

 

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Я директолог с опыт работы более 2-х лет, за это время настроил более 150 рекламных кампаний.

Как происходит настройка рекламы:

1. Анализ конкурентов и выявление ваших сильных и слабых сторон. Для того, чтобы делать упор на ваши преимущества в обьявлениях.

2. Настройка рекламной кампании на ПОИСКЕ в Яндексе.

Разделение запросов на группы:

-Горячие запросы (Клиенты готовые купить или воспользоваться вашей услугой)
-Теплые запросы (Потенциально заинтересованные клиенты в вашем предложении)
-Холодные запросы (Клиенты, которых возможно заинтересует ваше предложение)

-Сбор минус слов. Для каждой группы запросов отдельно.

3. Настройка РСЯ - рекламная сеть Яндекса.

4. Настройка Ретаргетинга (по вашему желанию)

Настройка Яндекс.Директа производится в течении 3-х рабочих дней.

Мои контакты:

Почта: k.tveritnev134@yandex.ru

Телеграмм: @Kirill_Direct_134

Я в Вконтакте: https://vk.com/id286347716

Совет: Быстрее всего отвечаю в Вконтакте, поэтому пишите туда.

Пишите всем будут рад!=)

 


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