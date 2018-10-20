BLACKSTORE - Магазин аккаунтов Карусель • Kinomax • Mvideo • PizzaHu

Доброго времени суток!
Магазин аккаунтов с балансами!
Аккаунты различных сервисов таких как:
• Kinomax • Mvideo • PizzaHut • Пятёрочка • Ozon • Слата
• Аккаунты по любым критериям
• Всегда в наличии готовые аккаунты
• Все аккаунты проходят предпродажную проверку
• Низкие цены
Контакты по любым вопросам:
Telegram: @shopbk
Покупая товар вы соглашаетесь с правилами:
• Проверка товара в течении 15 минут.
• После 15 минут, замена не делается.
Не знание правил, не освобождает от ответственности.
Удачных покупок!