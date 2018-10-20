Перейти к содержимому

Фотография

BLACKSTORE - Магазин аккаунтов Карусель • Kinomax • Mvideo • PizzaHu

Автор темы marketbl, Сегодня, 11:57

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 marketbl

marketbl

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 11:57

Доброго времени суток!
Магазин аккаунтов с балансами! 
 
 
 
Аккаунты различных сервисов таких как:
 
• Kinomax • Mvideo • PizzaHut • Пятёрочка • Ozon • Слата
 
• Аккаунты по любым критериям
• Всегда в наличии готовые аккаунты
• Все аккаунты проходят предпродажную проверку
• Низкие цены
 
 
Контакты по любым вопросам: 
Telegram: @shopbk
 
Покупая товар вы соглашаетесь с правилами: 
• Проверка товара в течении 15 минут. 
• После 15 минут, замена не делается. 
Не знание правил, не освобождает от ответственности. 
 
Удачных покупок!
 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума