Advid.ru - Надежная партнерская программа для акул интернета!

Хотите качественную рекламу? По-настоящему качественную?
ADVID+ – это система, где управлять рекламными кампаниями и отслеживать их состояние – просто и приятно.
Функциональность и качество интерфейса находится на очень высоком уровне, а возможности настроек очень широки.
ADVID+ – это несколько продающих форматов рекламы, которые с помощью нашей платформы будут настроены в кратчайшие сроки.
Наши преимущества:
* Высокая конверсия
* Детальная статистка и аналитика в реальном времени по большому числу параметров
* Широкие возможности автоматизации
ADVID+ одна из немногих платформ, где каждый может использовать функцию, которая автоматически распределяет
периодичность показа вашей рекламы. Открутка производится равномерно, а автоматизированное таргетирование
ориентируется в показах на действия и клики пользователей. Все это полностью исключает малоэффективный трафик.
Вам не придется ни о чем беспокоиться, служба технической поддержки работает всегда, и для нас приоритет –
получение вами прибыли и минимизация ваших рисков.
Одно из главных преимуществ ADVID+ - это возможность использовать платформу для любых рекламных кампаний абсолютно бесплатно.
Мы рады приветствовать новых партнеров и готовы ответить на все ваши вопросы: www.advid.ru