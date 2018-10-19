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Advid.ru - Надежная партнерская программа для акул интернета!

Автор темы erifanov, Вчера, 13:08

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#1 erifanov

erifanov

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Отправлено Вчера, 13:08

Хотите качественную рекламу? По-настоящему качественную?
 
ADVID+ – это система, где управлять рекламными кампаниями и отслеживать их состояние – просто и приятно. 
Функциональность и качество интерфейса находится на очень высоком уровне, а возможности настроек очень широки.
ADVID+ – это несколько продающих форматов рекламы, которые с помощью нашей платформы будут настроены в кратчайшие сроки.
 
Наши преимущества:
 
* Высокая конверсия
 
* Детальная статистка и аналитика в реальном времени по большому числу параметров
 
* Широкие возможности автоматизации
 
ADVID+ одна из немногих платформ, где каждый может использовать функцию, которая автоматически распределяет 
периодичность показа вашей рекламы. Открутка производится равномерно, а автоматизированное таргетирование 
ориентируется в показах на действия и клики пользователей. Все это полностью исключает малоэффективный трафик.
 
Вам не придется ни о чем беспокоиться, служба технической поддержки работает всегда, и для нас приоритет – 
получение вами прибыли и минимизация ваших рисков.
 
Одно из главных преимуществ ADVID+ - это возможность использовать платформу для любых рекламных кампаний абсолютно бесплатно.
 
Мы рады приветствовать новых партнеров и готовы ответить на все ваши вопросы: www.advid.ru

 


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На правах рекламы

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