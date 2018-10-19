Advid.ru - Надежная партнерская программа для акул интернета!

Отправлено Вчера, 13:08

Хотите качественную рекламу? По-настоящему качественную?

ADVID+ – это система, где управлять рекламными кампаниями и отслеживать их состояние – просто и приятно.

Функциональность и качество интерфейса находится на очень высоком уровне, а возможности настроек очень широки.

ADVID+ – это несколько продающих форматов рекламы, которые с помощью нашей платформы будут настроены в кратчайшие сроки.

Наши преимущества:

* Высокая конверсия

* Детальная статистка и аналитика в реальном времени по большому числу параметров

* Широкие возможности автоматизации

ADVID+ одна из немногих платформ, где каждый может использовать функцию, которая автоматически распределяет

периодичность показа вашей рекламы. Открутка производится равномерно, а автоматизированное таргетирование

ориентируется в показах на действия и клики пользователей. Все это полностью исключает малоэффективный трафик.

Вам не придется ни о чем беспокоиться, служба технической поддержки работает всегда, и для нас приоритет –

получение вами прибыли и минимизация ваших рисков.

Одно из главных преимуществ ADVID+ - это возможность использовать платформу для любых рекламных кампаний абсолютно бесплатно.